Декларація Гройсманів: скільки заробив прем'єр і його дружина?

Копирайт изображения unian Image caption Володимир Гройсман і його дружина Олена оприлюднили декларації

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задекларував понад 17 млн гривень доходів за 2017 рік. Про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

Дохід Володимира Гройсмана складається з заробітної плати на посаді прем'єра- понад 435 тис. грн, доходів від надання в оренду нерухомого майна - 5,1 млн грн, відчуження земельної ділянки - 8,79 млн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках - 2,71 млн грн.

Дружина прем'єра Олена Гройсман є власницею компанії "Магігранд" та задекларувала Mercedes-Benz 2017 року випуску.

Пані Гройсман отримала дохід 3,3 млн грн. Це 306 тис. грн - зарплата в "Магігранді", 1,3 млн грн - дохід від підприємницької діяльності, 10 тис. грн - допомога при народженні дитини, 471 тис. грн - проценти, 1,2 млн - дохід від відчуження рухомого майна (продаж Volkswagen Touareg 2011 випуску).

На рахунках Гройсмана у трьох банках розміщено такі кошти - в "Креді Агріколь банку" - 11 млн грн, "Приватбанку" - 8 млн грн і 15 тис. євро, в "Ощадбанку" - 5 млн грн, 470 тис. євро і 830 тис. доларів.

Також прем'єр володіє трьома земельними ділянками площею понад 3 тис. кв. метрів, двома житловими будинками площею понад 1 тис. кв. метрів, приміщеннями магазинів і квартирами у Вінниці.

Крім того, прем'єр має 158 тис. грн, а дружина - 55 тис. грн готівкою.

Прем'єр задекларував пожертвування - 600 тис. грн на купівлю житла багатодітній родині.

Серед іншого прем'єр має дев'ять годинників брендів Ulysse Nardin, Rolex, Parmigiani, Girard-Perregaux, Breguet, інкрустовані дорогоцінним камінням запонки, а його дружина задекларувала каблучки і сережки.

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