НАЗК зібрало декларації і береться перевірити їх

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Станом на 00:00 1 квітня до єдиного державного реєстру подали більше 816 тисяч електронних декларацій - про це у неділю повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Наразі Національне агентство, зокрема його уповноважених осіб, чекає робота щодо перевірки поданих декларацій", - додали у повідомленні.

Там також зазначили, що "черговий рік поспіль суб'єкти декларування демонструють низьку організованість щодо заповнення декларацій".

Серед найбільш поширених проблем назвали втрачені паролі і закінчення електронно-цифрового підпису, невчасну зміна поштової скриньки "з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших", а також помилки в прізвищах, написання їх російською мовою.

Цей етап подачі декларацій тривав 3 місяці.

"Ми вітаємо всіх суб'єктів декларування, які відповідально поставились до виконання свого обов'язку та успішно і своєчасно подали декларацію", - зазначили у НАЗК.

Перевірку даних в деклараціях можуть почати 10 квітня - про це повідомив голова агентства Олександр Мангул.

Хто більше?

Напередоні свої статки показав президент України Петро Порошенко. Загальна сума доходів, які він отримав за 2017 рік, перевищує 16 мільйонів гривень.

При цьому зарплата склала 336 тисяч гривень і, за інформацією прес-служби глави держави, ці гроші він повністю перераховує на благодійність.

Якщо порівняти з попереднім роком, то сума доходів президента зросла майже на 4 мільйони гривень.

Декларацію також заповнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, задекларувавши понад 17 мільйонів гривень доходів за 2017 рік.

Його прибуток складається із заробітної плати на посаді прем'єра - понад 435 тисяч гривень, доходів від надання в оренду нерухомого майна - понад 5 мільйонів гривень, відчуження земельної ділянки - майже 9 мільйонів та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках - майже 3 мільйони.

У декларації виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун зазначено, що за минулий рік її дохід становив майже 360 тисяч гривень. Більшість із цієї суми - її зарплата.

Цього року до 1 квітня разом із посадовцями та топ-чиновникам електронні декларації мали вперше подати громадські активісти, а також всі ті, чия діяльність пов'язана з протидією корупції.

При цьому йдеться не лише про громадян України.