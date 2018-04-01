У Москві кажуть, що Захід хоче забрати у неї чемпіонат

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Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Британію та США в тому, що вони шукають приводу забрати в Росії право проведення чемпіонату світу (ЧС) з футболу.

"Це просто їхня блакитна мрія, це головна мета!" - сказала пані Захарова в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Британія та низка європейських країн вже вислали російських дипломатів через імовірну причетність Росії до отруєння екс-розвідника Скрипаля у Британії.

У п'ятницю ввечері близько 170 російських дипломатів та членів їхніх сімей виїхали з Вашингтона.

Москва ж вирішила закрити генконсульство США у Петербурзі.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що жоден міністр або член королівської сім'ї не поїде на ЧС до Росії.

А міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон порівняв російський чемпіонат світу з футболу та Олімпіаду 1936 року, яку проводив Адольф Гітлер у нацистській Німеччині.

Поки немає пропозицій, як команда Англії бойкотуватиме чемпіонат, який розпочнеться у червні.

Справа Скрипаля

Росія заперечує будь-яку причетність до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Пан Скрипаль перебуває у критичному, але стабільному стані. Його донька кілька днів тому прийшла до тями та може розмовляти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше заявив, що стан відносин між США та Росією викликає глибоку стурбованість і все більше нагадує епоху "холодної війни".