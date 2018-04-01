Папа Римський у своєму посланні закликав до миру в Україні

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Папа Римський Франциск побажав Україні та іншим країнам "плодів миру" під час традиційного пасхального послання Urbi et Orbi (Місту і світові) на площі Святого Петра в Римі.

Сьогодні християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем.

Папа Франциск молився про силу послання Ісуса, яка "несе плоди надій і гідності".

За його словами, цих плодів потребують там, де є голод і безробіття, серед біженців і прохачів притулку, жертв торгівлі наркотиками, торгівлі людьми та рабства у сучасному світі.

Понтифік також молився, аби "зцілилися рани" Південного Судану та Демократичної Республіки Конго та закликав до діалогу на Корейському півострові.

На площі Святого Петра зібралися тисячі людей, аби послухати послання Папи.

Про Сирію та Близький Схід

"Сьогодні ми просимо плодів миру для всього світу, для улюбленої та скривавленої Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця", - зауважив Франциск.

Він побажав, щоб Великдень допоміг просвітити сумління політичних та військових керівників, які без зволікань зможуть покласти край війні та поважати гуманітарне право.

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Папа Франциск вже протягом декількох років засуджує конфлікт у Сирії.

"Плодів примирення випрошуємо для Святої Землі, що також і цими днями зранена відкритими конфліктами, які не щадять беззбройних, для Ємену та всього Близького Сходу, аби діалог та взаємна пошана переважили над поділами і насильством", - вів далі глава Католицької Церкви.

Про відносини між Північною та Південною Кореєю він сказав, що сподівається, що переговори, спрямовані на полегшення давньої напруженості на Корейському півострові, принесуть "гармонію та мир".