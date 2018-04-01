Уламки китайської космічної станції впадуть на Землю у понеділок
Вчені прогнозують, що уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" впадуть на Землю вже цього понеділка.
Китайське космічне агентство заявило, що станція знову ввійде в атмосферу Землі протягом наступних 24 годин, свідчать прогнози Європейського космічного агентства (ESA).
Запуск "Тяньгун-1" був важливою частиною амбітної космічної програми Китаю, запуск якої планують на 2022 рік.
Станцію, яка перетворилася в уламки, запустили 29 вересня 2011 року, а наприкінці березня 2016 року вона припинила свою роботу.
Спочатку очікувалося, що "Тяньгун-1" згорить в атмосфері Землі наприкінці 2017 року, однак більш пізні прогнози показали, що станція припинить своє існування навесні 2018 року.
Очікується, що більша частина "Тяньгун-1" згорить під час падіння у щільних шарах атмосфери, але частина уламків може досягти поверхні Землі.
Куди ж впаде станція?
У 2016 році Китай підтвердив, що втратив контакт з "Тяньгун-1" і більше не може контролювати її рух, тому точно невідомо, де вона впаде.
В управлінні моніторингу космічного сміття ESA прогнозують, що станція знову увійде в атмосферу Землі між 43 градусами північної та 43 градусами південної широти - це досить велика ділянка на північ і південь від екватора.
Як впадуть уламки?
Швидкість падіння станції буде постійно зростати, в той час, як шари атмосфери, в яку вона входить, ставатимуть щільними, розповів BBC доктор Еліас Аботаніос, заступник директора Австралійського центру космічних досліджень (ACSER).
"Коли станція наблизиться на 100 км до Землі, вона почне нагріватися", - каже він.
Це призведе до того, що велика частина "Тяньгун-1" згорить. Однак сказати, що від неї залишиться, складно, бо Китай не розповідав про те, з чого виготовлена станція, зазначає вчений.
Якщо "Тяньгун-1" увійде в атмосферу вночі неподалік від населеного пункту, це можна буде побачити. За словами пана Аботаніоса, падіння буде схоже на спалах метеорита, що впав.
Чи варто хвилюватися?
Ні. Велика частина 8,5-тонної станції зруйнується, доки вона досягне Землі.
Деякі найбільш щільні деталі, такі як паливні баки або ракетні двигуни, можуть повністю не згоріти. А якщо ці об'єкти впадуть на Землю, то в людей вона навряд чи потраплять.
"Наш досвід показує, що від 20% до 40% початкової маси таких великих об'єктів можуть зберегтися після проходження атмосфери, а потім теоретично можуть бути знайдені на землі", - повідомив керівник управління моніторингу космічного сміття ESA Холгер Краг на брифінгу.
"Однак ймовірність отримати травму від одного з цих фрагментів вкрай мала. Я б сказав, що ймовірність травмування одним з цих фрагментів така ж як шанс опинитися враженим блискавкою двічі за один рік", - додав пан Краг.
Космічне сміття завжди падає на землю?
Космічне сміття, таке як відпрацьовані супутники і ракети, нерідко падає на землю. Однак більша його частина згорає в атмосфері або падає в океан, зазначає доктор Аботаніос.
Щоправда, зазвичай зв'язок з космічним апаратом зберігається і його посадку контролюють.
Для затоплення космічних апаратів і супутників, які використали свій ресурс, часто використовують акваторію у районі океанського полюса недоступності - Точки Немо. Це місце в південній частині Тихого океану, найбільш віддалене від населеної суші.
На океанському дні в цьому районі на площі близько 1500 кв. км спочивають уламки майже 260 супутників.
Що таке "Тяньгун-1"?
Китай став третьою після СРСР і США державою, яка самостійно запустила людину в космос. 15 жовтня 2003 р. корабель "Шеньчжоу-5" вивів на орбіту першого тайконавта Ян Лівея.
Запуск "Тяньгун-1" в 2011 році став першим етапом створення китайських пілотованих орбітальних станцій.
До "Тяньгун-1" здійснили три експедиції, дві з яких були пілотованими. У 2012 році на модулі побувала перша китайська жінка-космонавт Лю Ян.
Наприкінці березня 2016 року "Тяньгун-1" припинила функціонування, перевищивши проектний термін служби на 2,5 року. У вересні того ж року на зміну "Тяньгун-1" була запущена одномодульна станція "Тяньгун-2".
У 2022 році Китай планує запустити багатомодульну орбітальну станцію, яка повинна стати третьою в світі після станцій "Мир" і Міжнародної космічної станції.
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