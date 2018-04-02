Затоплена Охтирка: поліція пересіла на човни

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Правоохоронці на човнах забезпечують громадський порядок

Через весняну повінь місто Охтирка Сумської області майже на метр затопило водою. Про це повідомляє Національна поліція.

Там також розповіли, що поліцейські допомагають місцевим мешканцям на човнах.

"На допомогу населенню піднято весь особовий склад місцевої поліції. Правоохоронці на плавзасобах забезпечують патрулювання, доправляють людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок,"- йдеться у повідомленні.

Підтоплені будинки та господарські приміщення.

Копирайт изображения Національна поліція

"Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок,"- коментує ситуацію начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.

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Як написав у мережі Facebook один з мешканців міста Борис Чікало: "Уночі навіть було перекрито рух на ділянці автотраси Охтирка-Харків".

Він також розмістив у соцмережі фотознімки і додав, що вода майже досягла рівня центрального мосту.

Сторінка Охтирської міської Ради у Facebook пояснює, що причиною паводку стало пошкодження шлюзів.

"На Вербну неділю в селі Вербовому вирвало саморобні шлюзи гідротехнічної споруди, що розташовані на території Чернеччинської ОТГ, і вода зі ставка заполонила місто Охтирка," - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, на місці події також працюють бригади ДСНС, медиків та міськвиконкому.

Рятувальні роботи тривають.