Ректорку медуніверситету Богомольця звільнили

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Міністерство охорони здоров'я України звільнило ректорку Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерину Амосову. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що наказ про звільнення підписав держсекретар МОЗ Артем Янчук ще 30 березня.

Згідно з повідомленням, пані Амосова уранці 2 квітня під час брифінгу підписала документи про ознайомлення із наказом.

Як уточнила пані Амосова, наказ про її звільнення університет отримав у п'ятницю ввечері.

У лютому міністерство відсторонило від посади ректорку на час службової перевірки, що вилилося у страйк в університеті, який тривав кілька днів.

Офіційна причина

Зранку 20 лютого у МОЗ повідомили, що через відсутність договору між медуніверситетом та Центром тестування, студенти третього курсу стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит.

"Звертаємо увагу, що студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13-ти ВНЗ, для яких сьогодні не відбувся ліцензійний іспит", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що для вирішення ситуації МОЗ доручило Центру тестування призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату складання ліцензійного іспиту.

Претензії сторін

Катерина Амосова, донька відомого лікаря-науковця Миколи Амосова, називає звільнення "розправою" за те що вона відмовилася розірвати угоду про безоплатне отримання послуг від центру тестування. Документ підписав ще попередній ректор.

Пані Амосова звинувачує заступника міністра Олександра Лінчевського у тому, що він погрожував їй звільненням, якщо та не перейде на платні послуги центру тестування.

"Це був шантаж, що поки Амосова не розірве співпрацю про безоплатне і не підпише договірну, студентам не видадуть сертифікатів і виставимо це так, що Амосова не виконує контрактні обов'язки," - заявила відсторонена ректорка.

У свою чергу Олександр Лінчевський усі звинувачення відкидає, і наголошує що причина відсторонення виключно через зрив тестування.

"МОЗ неодноразово надсилало листи з рекомендаціями співпрацювати з Центром тестування для укладення договорів для проведення ліцензованого інтегрованого іспиту" - заявив заступник міністра.

Також Катерина Амосова невдоволена призначенням в. о. ректора професора університету Богомольця Михайла Захараша, з яким у неї півроку триває відкритий конфлікт.

"Писав на мене скарги протягом останніх двох місяців на міністра Авакова і до Грицака. Чому я знаю? Тому що до мене приходив співробітник МВС, розпитуючи про ці скарги", - розповіла пані Амосова.

Згодом заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський повідомив також про відсторонення директора Центру тестування Ірини Булах через ситуацію у Національному медичному університеті.

Попередній скандал

Копирайт изображения WWW.FACEBOOK.COM/KYIV.GP.GOV.UA Image caption Мукаддас Насирлаєва навчалася на першому курсі на стоматолога

Раніше керівництво університету звинуватили у доведенні до самогубства студентку з Туркменістану.

За даними слідства, 30 січня 2018 року студентка медичного університету ім. Богомольця вийшла з вишу і не повернулась додому.

Слідчі встановили, що Мукаддас Насирлаєва стрибнула з мосту Патона 30 січня. З 17 лютого підрозділи ДСНС шукають тіло дівчини у Дніпрі.

Як вказують у прокуратурі, є підстави перевірити інформацію, що на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі в університеті та непорозуміння з керівництвом.

В університеті заявили, що віза студентки була прострочена, тому її відрахували.

Хоча адвокати зниклої заявляють, що це деканат по роботі з іноземними студентами медуніверситету вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу.

Дівчина навчалася на першому курсі на стоматолога.