В Індії поліція шукає мавпу, яка викрала дитину
В Індії поліція шукає мавпу, яка викрала дитину в східному штаті Орісса.
Мати дитини бачила, як мавпа схопила малюка, проте не змогла врятувати свого сина.
Через день після того, як це трапилося, один з родичів матері знайшов тіло дитини у колодязі позаду будинку
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Лікар, яка оглянула тіло дитини, не знайшла на ньому ознак серйозних поранень.
"Це схоже на випадок асфіксії внаслідок втоплення", - повідомила вона.
В поліції зазначили, що викрадення дитини мавпою - дуже "рідкісний випадок".
"Хоча досить поширені випадки, коли мавпи нападають на людей або входять в будинки в пошуках їжі, це перший випадок, коли одна з них втекла з дитиною", - пояснив BBC офіцер поліції пан Прадхан.
Поліція сподівається спіймати мавпу протягом тижня і вже співпрацює з місцевим плем'ям, яке займається ловлею мавп.
Місцеві чиновники повідомили ВВС, що мавпа залізла до будинку вранці у суботу і винесла дитину.
На думку місцевих мешканців, мавпа могла упустити дитину, коли несла її.
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