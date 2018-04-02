Копирайт изображения Getty Images Image caption У поліції назвали викрадення мавпою дитини дуже "рідкисним випадком"

В Індії поліція шукає мавпу, яка викрала дитину в східному штаті Орісса.

Мати дитини бачила, як мавпа схопила малюка, проте не змогла врятувати свого сина.

Через день після того, як це трапилося, один з родичів матері знайшов тіло дитини у колодязі позаду будинку

Лікар, яка оглянула тіло дитини, не знайшла на ньому ознак серйозних поранень.

"Це схоже на випадок асфіксії внаслідок втоплення", - повідомила вона.

В поліції зазначили, що викрадення дитини мавпою - дуже "рідкісний випадок".

"Хоча досить поширені випадки, коли мавпи нападають на людей або входять в будинки в пошуках їжі, це перший випадок, коли одна з них втекла з дитиною", - пояснив BBC офіцер поліції пан Прадхан.

Поліція сподівається спіймати мавпу протягом тижня і вже співпрацює з місцевим плем'ям, яке займається ловлею мавп.

Місцеві чиновники повідомили ВВС, що мавпа залізла до будинку вранці у суботу і винесла дитину.

На думку місцевих мешканців, мавпа могла упустити дитину, коли несла її.

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