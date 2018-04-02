Трамп запропонував Путіну провести зустріч у Білому домі
Президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Путіну вперше зустрітися з ним у Вашингтоні. Він озвучив цю пропозицію ще 20 березня, вітаючи пана Путіна з перемогою на виборах, повідомив на брифінгу помічник російського президента Юрій Ушаков.
Білий дім підтвердив цю інформацію. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що зустріч між паном Трампом і паном Путіним планують, але подробиць не надала.
"Як підтвердив сам президент 20 березня, через кілька годин після телефонної розмови з президентом Путіним, вони обговорювали двосторонню зустріч у "недалекому майбутньому" в кількох можливих місцях, у тому числі Білому Домі. Поки більше нічого не можемо додати", - йдеться у заяві прес-служби.
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"Коли наші президенти розмовляли телефоном, пан Трамп запропонував провести зустріч у Вашингтоні", - сказав пан Ушаков.
На питання, коли може відбутися зустріч президентів у Вашингтоні, пан Ушаков відповів, що "це не обговорювалося".
Він зазначив, що попри розмову, планування зустрічі поки не ведуть.
"Якщо все буде нормально, я сподіваюся, американці не відмовляться від своєї пропозиції обговорювати можливість проведення саміту", - додав пан Ушаков.
За його словами, через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Лондоні "не було часу це обговорювати й не було кому обговорювати", хоча Росія вважає зустріч "дуже важливою і потрібною для обох країн і для всієї міжнародної спільноти".
Британія та низка європейських країн вже вислали російських дипломатів через імовірну причетність Росії до отруєння екс-розвідника Скрипаля у Британії.
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У п'ятницю ввечері близько 170 російських дипломатів та членів їхніх сімей виїхали з Вашингтона.
Москва ж вирішила закрити генконсульство США у Петербурзі.
Дональд Трамп вступив на посаду на початку 2017 року. Відтоді вони зустрічалися із паном Путіним двічі - в липні на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі, а також в листопаді під час саміту АТЕС у В'єтнамі.
Під час другої зустрічі сторони потиснули один одному руки і коротко обмінялися репліками, в тому числі під час церемонії фотографування.