У Флориді алігатор заліз у домашній басейн
У містечку Нокоміс у Флориді триметровий алігатор забрався до басейну на території приватного будинку і не хотів його залишати.
Місцевим мешканцям довелося викликати поліцію.
Поліцейські зняли на відео, як професійний мисливець витягав рептилію з басейну.
Фото та відео поліцейські супроводжували хештегом "тільки у Флориді".
Як правило американські алігатори досягають в довжину 3,3-4,5 метрів і можуть важити до 450 кг.
Ці рептилії мешкають у південно-східних штатах США, переважно у Флориді та Луїзіані, де їхня кількість перевищує мільйон.
У 1973 році американських алігаторів віднесли до переліку видів, які опинилися під загрозою зникнення.
Прийняті заходи зі збереження популяції рептилій призвели до того, що вже 1987 року алігаторів виключили з цього переліку.