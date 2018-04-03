Вантажівка розгубила слонів на автомагістралі в Іспанії
На південному сході Іспанії довелося закрити автостраду після аварії вантажівки, яка перевозила слонів.
Інцидент стався поблизу міста Альбасете в регіоні Мурсія.
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Водій вантажівки, яка належить цирку, не постраждав.
У вантажівці було п'ятеро слонів.
Один з них загинув від травм, інші, серед яких було двоє поранених, розбіглися по автостраді.
Їх довелося евакуювати з проїжджої частини за допомогою крана.
Грегоріо Серрано, директор державного департаменту, який відповідає за безпеку транспортних шляхів, розмістив в соцмережі відео евакуації слонів.
За його словами, причина аварії вантажівки розслідується.
Місцева поліція розмістила в соцмережі фото слонів, які ходили по автостраді.
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