Обмін заручниками: хто зволікає?

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Гуманітарна група на перемовинах у Мінську 4 квітня говоритиме про "активізацію зусиль" по звільненню українських заручників на окупованих територіях та в Росії.

Про це у мережі Facebook повідомила представник України Ірина Геращенко.

За її словами Україна наполягає, щоб наступна хвиля звільнення відбулася якнайшвидше.

"Питання українських заручників буде підніматися на всіх майданчиках, ми хочемо більшої солідарності світу для їх звільнення. Ми дійсно шукаємо різні шляхи і варіанти звільнення, на жаль, все залежить не лише від нашої волі і бажання, а від РФ", - написала пані Геращенко.

Водночас, як повідомив в ексклюзивному інтерв’ю BBC News Україна учасник перемовного процесу Віктор Медведчук, "представники Донецька та Луганська вважають, що на другому етапі обміну необхідно застосувати принцип "всіх встановлених осіб на всіх встановлених".

За словами пана Медведчука, "такий обмін міг би відбутися навіть сьогодні, але українська сторона поки що не готова дати своє бачення цього питання і можливості такого обміну."

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За інформацією перемовника, на окупованих територіях перебувають 37 українців, яких хочуть повернути. Водночас на підконтрольній Україні території перебувають 104-109 осіб, яких розшукують так звані "ДНР" та "ЛНР".

Друга хвиля обміну заручниками Кількість встановлених осіб: 37 українців на окупованих територіях 104-109 сепаратистів на підконтрольній території

27 грудня відбулася так звана "перша хвиля обміну".

З полону сепаратистів звільнили 74 особи, 73 з яких прибули на підконтрольну Києву територію (ще одна жінка вирішила зостатися з сім'єю в Донецьку).

В інший бік - до Луганська та Донецька - відправилися 233 людини.