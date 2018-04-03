Націоналісти вивели кілька тисяч активістів "боротися з олігархами"

Націоналісти проводять у центрі Києва марш "За українське майбутнє без олігархів".

До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14".

На початку акції біля стадіону Динамо зібралося більш, як тисяча учасників. Серед них багато молоді.

За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги владі.

Тому маршрут запланували урядовим кварталом повз Кабінет Міністрів, Верховну Раду та Адміністрацію Президента.

Учасники маршу озвучили вимогу до народних депутатів ухвалити "антиолігархічний пакет", який передбачає ухвалення низки законопроектів щодо повернення капіталів з офшорів, ліквідації схем виведення грошей та ліквідацію олігархічної моделі економіки.

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