Ющенко: Гройсман толковий чоловік, але у президенти йому зарано

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Ющенко повертатись у велику політику поки не планує

Колишній президент Віктор Ющенко за рік до виборів прогнозує, що у боротьбу Порошенка та Тимошенко може втрутитись третя сила, а одним із найперспективніших політиків є прем'єр Володимир Гройсман.

В інтерв'ю ВВС Віктор Ющенко запевнив, що поки не планує повертатись у велику політику.

"Є багато імен, які можуть вийти на перемогу, але за умови, що за ними стане команда тих, хто сьогодні ще йде окремими колонами", - вважає Віктор Ющенко.

Він назвав президента Петра Порошенка та Юлію Тимошенко провідними кандидатами, але їхній рейтинг не надто великий, а понад 40% виборців ще не визначились.

Сам він не зміг відповісти, чи проголосував би за когось у другому турі у парі Порошенко-Тимошенко.

Віктор Ющенко також позитивно відгукнувся про Олега Ляшка та його партію, "які чітко декларують свої цілі та розуміння того чи іншого процесу".

Хоча визнав, що у пана Ляшка є великий недолік - несприйняття продажу землі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Ющенко називає Петра Порошенка та Юлію Тимошенко провідними майбутніми кандидатами на президентських виборах

"У них є багато помилок, починаючи із земельного питання. На мій погляд, не можна жити у ХХІ столітті та входити до шести країн світу, де немає руху землі, а вся вона поділена за олігархами. Мені це соромно, тому таку логіку не приймаю", - вважає пан Ющенко.

Перспективний Гройсман

Розповідаючи про помилки нинішньої української влади, Віктор Ющенко несподівано позитивно відгукнувся про роботу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Я знаю, з якими складнощами сьогодні стикається прем'єр-міністр, якого я глибоко шаную. Мені здається, він толковий чоловік, який пробує зробити свою економічну політику, але поки що в багатьох речах вона не вдається", - заявив Віктор Ющенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Ющенко називає Володимира Гройсмана дуже перспективним політиком

Головною проблемою пана Гройсмана екс-президент назвав питання команди, частину якої йому "виставляють нарядом".

"Якщо ви слідкуєте за роботою прем'єра за останній рік, то це прем'єр, який багато додав. Це прем'єр, який не бруднить руки, він піднімає багато тем, які мені симпатичні", - сказав Віктор Ющенко.

При цьому на питання, чи варто прем'єру вже балотуватись у президенти, пан Ющенко відповів, що ще "зарано".

Повністю інтерв'ю Віктора Ющенка для ВВС читайте тут.

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!