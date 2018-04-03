Копирайт изображения Thecover.cn Image caption 27-річна Кон Їнг возз'єдналася з мамою

Після тривалих пошуків у Китаї родина знайшла доньку, яка зникла 24 років тому.

Вонг Мінгінг та його дружина Лю Денгянг увесь цей час не полишали надії знайти доньку. Батько спеціально влаштувався таксистом у місті Ченду у надії випадково її підібрати як пасажира.

Надзвичайна історія сколихнула Китай, де багато людей святкують це щасливе возз'єднання. Батьки з донькою вперше зустрілись у вівторок.

Возз'єднатися родині допомогли соціальні мережі - донька сама зв'язалась з батьками, побачивши допис про пошуки.

Донька пана Вонга Квіфен зникла у трьохрічному віці.

Батьки продавали фрукти на вулиці й одного дня відволіклись на роботу, а коли закінчили обслуговувати покупця у своїй придорожній крамничці, то побачили, що донька зникла.

Вони витратили роки на пошуки дитини у місті та його околицях, даючи оголошення в газетах. Пара, у якої була ще одна донька, ніколи не залишала місто Ченду в надії, що Квіфен повернеться.

У 2015 році пан Вонг вирішив розширити пошук, ставши водієм таксі.

Копирайт изображения CFP Image caption Вонг Мінгінг роздавав всіх пасажирам свого таксі листівки

У своїй машині на задньому вікні він розмістив великий плакат з інформацією, а також давав листівки з інформацією усім пасажирам.

Родина не мала фотографії Квіфен, тож батько використав фотографії її сестри того віку, адже вони були дуже схожі.

Його унікальний підхід до пошуків привернув увагу китайський ЗМІ.

"Одного дня моя донька може просто сісти у машину!" - цитували його журналісти.

Довгоочікуване возз'єднання

Протягом десятиліть китайська поліція ідентифікувала кількох жінок, які могли бути Квіфен, проте тести ДНК спростовували це.

Прорив стався минулого року, коли поліційний художник прочитав історію пана Вонга та вирішив намалювати, як могла б зараз виглядати Квіфен. Картинку поширили в інтернеті.

Копирайт изображения THECOVER.CN Image caption Кон Їнг прилетіла до батьків з власною донькою та чоловіком

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За тисячу кілометрів на іншому боці країни жінка, яку звали Кон Їнг, побачила картинку. Її вразило, як вона схожа на зображення на фотографії.

Вона зв'язалась з паном Вонгом на початку року й дізналась, що має певні спільні риси зі зниклою донькою. Зокрема, шрам на чолі, а також схильність відчувати нудоту під час плачу.

Вони провели аналіз ДНК, і цього разу результат був позитивним.

У вівторок батько, матір та донька возз'єдналась - донька прилетіла до міста Ченду.

Кон Їнг заявила, що їй усі казали, що в неї немає матері, але вона є.

Місцеві ЗМІ вказують, що Кон Їнг росла у місті за 20 кілометрів від Ченду, проте не уточнюють, як так сталось, що її відлучили від батьків.

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