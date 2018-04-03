Легендарний біатлоніст Бйорндален завершив кар'єру

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Восьмиразовий олімпійський чемпіон, норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар'єри.

"Я б хотів сказати, що втомився від біатлону. Але це не так. Я, як і раніше, мотивований і охоче виступав би ще кілька років. Проте зараз я хочу піти за порадою лікарів та сім'ї. І я це роблю", - сказав 44-річний норвежець на спеціально скликаній прес-конференції.

Як пояснив спортсмен, в період літньої підготовки в нього сталося два напади миготливої аритмії, ще один стався на початку сезону - 2017/18.

Однак проблеми виникли не під час тренувань, і біатлоніст думав, що зможе продовжити виступати на змаганнях.

Бйорндален брав участь в шести зимових Олімпійських іграх, став найтитулованішим спортсменом в їх історії. Однак на ігри в лютому 2018 року в Південній Кореї він не потрапив.

Легенда біатлону

Бйорндален - найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад. Його дебют на іграх відбувся в Ліллегаммері в 1994 році.

Всього він завоював 13 олімпійських медалей - вісім золотих, чотири срібних та одну бронзову.

Чотири перемоги в чотирьох дисциплінах Бйорндален отримав на Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, став єдиним у світі абсолютним олімпійським чемпіоном з біатлону.

За свою спортивну кар'єру Бйорндален здобув рекордні 95 перемог на етапах Кубка світу з біатлону та шість разів вигравав загальний залік.

На 23-х чемпіонатах світу норвежець виграв 45 медалей, 20 з яких - найвищого ґатунку.

В Сімостранді - місті, де зростав Бйорндален, йому встановили пам'ятник.

Потрапити в склад норвезької команди для участі в зимових Олімпійських іграх-2018 йому не вдалося.

Однак Міжнародний олімпійський комітет дозволив норвежцю поїхати на Ігри як тренер команди Білорусі, в складі якої виступає його дружина Дар'я Домрачева - також багаторазова олімпійська чемпіонка.

Домрачева розказала, що Бйорндален дуже переживає через те, що його не відібрали на Олімпіаду, яка могла стати сьомою в його кар'єрі.

"Чи легко він переніс це рішення? Ви що, як таке можна легко прийняти. Звичайно, він переживає, ми разом переживаємо", - сказала вона в інтерв'ю "Матч ТВ".

Олімпійські медалі Уле-Ейнара Бйорндалена:

Нагано (1998) - одне золото (спринт), одне срібло (естафета)

Солт-Лейк-Сіті (2002) - чотири золота (індивідуальна гонка, спринт, переслідування, естафета)

Турин (2006) - два срібла (індивідуальна гонка та переслідування), одна бронза (мас-старт)

Ванкувер (2010) - одне золото (естафета), одне срібло (індивідуальна гонка)