У США жінка "хотіла розбудити сина електрошокером"

Копирайт изображения Maricopa County Sheriff's Office

В американському штаті Аризона жінку звинуватили у використанні електрошокера для того, щоб підняти сина з ліжка.

40-річній Шеррон Доббінс закидають, що вона використала пристрій проти 17-річного підлітка, аби він приготувався до великодньої служби.

Пані Доббінс звинувачують у насильстві над дітьми.

У суді вона заявила, що активувала електрошоковий пістолет, але не користувалася ним.

Проте в поліції зазначають, що на нозі підлітка знайшли дві невеликі ґулі.

В понеділок суддя звільнив пані Доббінс з-під варти без застави, хоча й з певними умовами.

"Як тільки вас звільнять, ви не маєте володіти жодною зброєю, включно з тазером (електрошоковим пістолет. - Ред.)", - звернувся до жінки суддя, повідомляє KSAZ-TV.

Поліція вилучила в пані Доббінс її електрошоковий пістолет.