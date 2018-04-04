У штаб-квартирі YouTube в США сталася стрілянина: є поранені

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Озброєна поліція входить до будівлі YouTube

Одна жінка застрелена та ще троє поранені внаслідок стрілянини у штаб-квартирі YouTube в місті Сан-Бруно.

Керівник поліції Сан-Бруно Ед Барберіні повідомив, що жінку, яка, скоріше за все, вчинила стрілянину, знайшли мертвою. Вона вчинила самогубство.

ЗМІ США назвали ідентифікували підозрювану, як Насім Агдам, і повідомили, що причиною інцидент стали внутрішні суперечки.

У лікарні в критичному стані перебуває 36-річний чоловік.

Двом іншим постраждалим жінкам 32 та 27 років.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 людей.

У Google заявили, що координують дії з владою і надаватимуть інформацію про стрілянину, коли вона стане доступною.

Копирайт изображения Reuters

Тодд Шерман, співробітник YouTube, написав у Twitter, що багато людей у паніці втекли з будівлі.

Інший співробітник компанії, Вадим Лаврусик, повідомив у соцмережі, що після пострілів забарикадувався у приміщенні.

"Активний стрілок у штаб-квартирі YouTube. Почув постріли та побачив людей, які бігали.... Зараз забарикадувався в кімнаті з колегами", - написав він у Twitter.

Пізніше пан Лаврусик евакуювався з будинку.

За даними ABC News, чотири чи п'ять осіб потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями внаслідок стрілянини. Повідомляється також, що під час паніки люди зазнали травм.

Місцеві телеканали показали кадри, як співробітники залишають будівлю YouTube з піднятими руками.

Копирайт изображения TWITTER/@ERINJEANC/via REUTERS Image caption Люди з піднятими руками виходять із будівлі YouTube

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