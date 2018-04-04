У штаб-квартирі YouTube в США сталася стрілянина: є поранені
Одна жінка застрелена та ще троє поранені внаслідок стрілянини у штаб-квартирі YouTube в місті Сан-Бруно.
Керівник поліції Сан-Бруно Ед Барберіні повідомив, що жінку, яка, скоріше за все, вчинила стрілянину, знайшли мертвою. Вона вчинила самогубство.
ЗМІ США назвали ідентифікували підозрювану, як Насім Агдам, і повідомили, що причиною інцидент стали внутрішні суперечки.
У лікарні в критичному стані перебуває 36-річний чоловік.
Двом іншим постраждалим жінкам 32 та 27 років.
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У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 людей.
У Google заявили, що координують дії з владою і надаватимуть інформацію про стрілянину, коли вона стане доступною.
Тодд Шерман, співробітник YouTube, написав у Twitter, що багато людей у паніці втекли з будівлі.
Інший співробітник компанії, Вадим Лаврусик, повідомив у соцмережі, що після пострілів забарикадувався у приміщенні.
"Активний стрілок у штаб-квартирі YouTube. Почув постріли та побачив людей, які бігали.... Зараз забарикадувався в кімнаті з колегами", - написав він у Twitter.
Пізніше пан Лаврусик евакуювався з будинку.
За даними ABC News, чотири чи п'ять осіб потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями внаслідок стрілянини. Повідомляється також, що під час паніки люди зазнали травм.
Місцеві телеканали показали кадри, як співробітники залишають будівлю YouTube з піднятими руками.
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