BAFTA TV-2018: які серіали змагатимуться за перемогу
4 квітня у Лондоні оголосили номінантів на нагороди BAFTA у галузі телебачення. Серед них - серіали "За службовим обов'язком", "Корона" та "Чорне дзеркало".
Найбільшу кількість номінацій - чотири - отримав серіал "За службовим обов'язком".
Драматичний серіал ВВС "Три дівчини" та дві стрічки Netflix - "Корона" та "Чорне дзеркало" - отримали по три номінації.
Другий рік поспіль номінацію "Найкраща актриса" отримує Клер Фой за роль королеви Єлизавети у серіалі "Корона".
Ванессу Кірбі, яка грає у серіалі принцесу Маргарет, номінували на "Найкращу актрису другого плану".
Драма про життя королівської родини також отримала номінацію "Найкращий драматичний серіал". У цю номінацію також потрапили серіали "Гострі козирки" та "Кінець ***го світу".
Тім Пігот-Смітт, який помер минулого року, отримав посмертну номінацію за головну роль у драматичному серіалі ВВС "Король Чарльз ІІІ".
Стрічка також отримала номінацію у категорії "Найкращий драматичний телефільм".
Актор "Чорного дзеркала" Джо Коул отримав свою першу номінацію BAFTA TV - "Найкращий актор" - за роль в епізоді "Повісити діджея". Цей епізод також номінували на "Найкращий драматичний телефільм".
Ще один актор серіалу, Джиммі Сімпсон, також вперше для себе потрапив у номінацію "Найкращий актор другого плану" за роль у епізоді "USS Каллістер".
Акторку Анну Фріл номінували як найкращу актрису другого плану за роль у серіалі BBC One "Зламаний".
Її партнер по серіалу Шон Бін за роль католицього священика у цьому фільмі потрапив у номінацію "Найкращий актор".
Ще одна дебютантка BAFTA TV - Джулі Гесмондал - отримала номінацію "Найкраща актриса другого плану" за роль у серіалі "Броадчерч".
Серіал "Катастрофа" отримав дві номінації - "Найкращий сценарій комедійного серіалу" та "Найкраща комедійна актриса" у Шерон Горган.
У міжнародній категорії змагаються драми "Велика маленька брехня", "Ворожнеча: Бетт і Джоан", "Розповідь служниці" та документальний серіал "В'єтнам".
Церемонія нагородження BAFTA TV відбудеться 13 травня.
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