Дані смарт-годинника пролили світло на справу про вбивство

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Поліція Австралії знайшла вагомі докази у справі про вбивство завдяки смарт-годиннику Apple Watch.

57-річна Мірна Нілссон мала на руці цей пристрій, коли її вбили у 2016 році.

Невістка загиблої Керолайн Нілссон заявила, що на свекруху напала група чоловіків, які проникли до її будинку.

За словами жінки, сам напад вона не почула, оскільки була на кухні за зачиненими дверима.

Керолайн Нілссон також стверджує, що нападники її зв'язали. Звільнитися вона змогла тільки після того, як вони покинули будинок.

Але дані зі смарт-годинника жертви показують, що Мірна Нілссон загинула раніше, ніж заявляє її невістка.

Прокурор Кармен Маттео повідомив, що зафіксована на пристрої інформація свідчить про те, що Керолайн Нілссон інсценувала напад на свекруху.

"Годинники такого типу мають датчики, здатні відстежувати рух і швидкість руху людини, а також вимірюють частоту серцебиття", - каже він.

Обвинувачення стверджує, що пристрій записував всі дані загиблої. І якщо ці докази будуть прийняті судом, це свідчитиме про розбіжності між даними смарт-годинника щодо часу нападу та показами Керолайн Нілссон.

Суд відхилив прохання про заставу для пані Нілссон у зв'язку з вагомими доказами прокуратури. Розгляд справи продовжать у червні.

Тіло 57-річної Мірни Нілссон знайшли в пральні в її будинку в Аделаїді у вересні 2016 року.

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