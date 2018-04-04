У Вашингтоні виявили нелегальні шпигунські пристрої

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Американська влада вперше визнала, що у Вашингтоні та його околицях працюють шпигунські пристрої, які можуть несанкціоновано прослуховувати мобільні телефони, а також перехоплювати розмови та повідомлення.

Міністерство національної безпеки США виявило аномальну активність, яка властива нелегальним перехоплювачам сигналів мобільного зв'язку. Їх називають stingrays (дослівний переклад з англійської мови - скати).

Такими пристроями, як правило, користуються іноземні шпигуни та злочинці, але владі США поки не відомо, хто їх використовував цього разу.

В міністерстві повідомили, що такі пристрої несуть суттєву загрозу.

Що це за пристрій?

Stingrays - назва бренду апаратури, яка може визначати унікальний міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв'язку.

За розміром цей пристрій - не більший за портфель. Він відправляє сигнал, маскуючись під вежу мобільного зв'язку, тим самим "обманює" мобільний телефон, який в результаті розкриває своє місце перебування та інформацію.

При цьому він шпигує не тільки за телефоном однієї людини, але й збирає інформацію про всі телефони, які знаходяться в радіусі дії перехоплювача.

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Судячи з усього, це перший випадок, коли американський уряд визнав факт використання шпигунської апаратури у Вашингтоні.

На службі у правоохоронців

Про цю ситуацію стало відомо після того, як американський сенатор Рон Вайдер надіслав до міністерства нацбезпеки США звернення про надання інформації щодо несанкціонованого використання таких приладів.

Відповідь від міністерства сенатор передав агенції Associated Press.

В ній мова йде про те, що дійсно в столиці помітили аномальну активність, яка за своїми характеристиками, нагадує роботу шпигунських пристроїв.

Чиновники також вказують на той факт, що аналогічну активність спостерігали за межами Вашингтону.

За використанням пристроїв-перехоплювачів американською поліцією слідкує союз захисту громадянських прав США.

Він вказує, що така апаратура є в 73 організацій 25 штатів. При цьому союз допускає, що таких пристроїв набагато більше і не всі вони офіційно зареєстровані.

Політики у Вашингтоні турбуються, що ці пристрої можуть використовувати іноземні держави для міжнародного шпіонажу.

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