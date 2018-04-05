Чи озброює Росія Талібан?

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США звинувачують Росію у намаганні дестабілізувати Афганістан шляхом підтримки Талібану. Росія навіть постачає бойовикам зброю - так стверджують американські високопосадовці вже не перший місяць.

Росія і Талібан - історичні вороги - відкидають ці звинувачення, що лунають на тлі ситуації, яку деякі спостерігачі називають "новою холодною війною". То наскільки ж правдиві заяви американців?

Що стверджують США?

В інтерв'ю, даному ВВС наприкінці березня, командувач силами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що російська зброя передається Талібану контрабандою через кордон Таджикистану.

Він звинуватив Росію у перебільшенні кількості бойовиків "Ісламської держави" ("ІД") в Афганістані "з метою легітимізувати дії Талібану й надати йому певну підтримку".

"Афганські лідери приносили до нас у штаб зброю і казали, що її дали талібам росіяни", - зазначив він.

Як розповіли ВВС деякі посадовці афганської поліції та армії, серед цієї російської зброї - прилади нічного бачення, кулемети середнього й великого калібру та стрілецька зброя.

Хто з цим згодний?

Уперше американці звинуватили Москву в підтримці Талібану понад рік тому.

У грудні 2016 року генерал Ніколсон розкритикував Росію та Іран за налагодження зв'язків із Талібаном, що на його думку, "легітимізує" це угрупування.

Відтоді схожі заяви зробили кілька високопосадовців США, переважно військові. Дехто з них також припускав, що Росія не просто підтримує, а й озброює Талібан.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Генерал Джон Ніколсон звинуватив Росію та Іран у "легітимізації" Талібану

Втім, інші чиновники США і НАТО висловлюються обережніше.

У своєму свідченні на засіданні Сенату в травні 2017 року директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Вінсент Стюарт сказав: "Я не бачив реальних фізичних доказів передачі (Росією) зброї або грошей".

У жовтні 2017 року міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у комітеті Палати представників США зі збройних сил, що потрібно більше надійних даних щодо рівня російської підтримки Талібану, Він додав, що бачене ним поки "не складається у зрозумілу картину".

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у липні 2017 року проголосив: "Ми не бачили жодних доказів, жодної підтвердженої інформації про таку підтримку".

Зі свого боку, Таджикистан заперечує, що переправляв Талібану російську зброю, називаючи звинувачення генерала Ніколсона "безпідставними".

Яка думка афганських посадовців?

Представники влади Афганістану також висловлюються суперечливо.

Кілька провінційних чиновників прямо заявили, що Москва надає Талібану військову підтримку. Проте речник прем'єр-міністра Афганістану Абдулли Абдулли сказав у травні 2017 року, що доказів цього немає.

Минулого жовтня президент Афганістану Ашраф Гані публічно дорікнув Талібану, що той приймає зброю від Росії.

Однак наступного місяця його міністр оборони сказав, що це лише "чутки", а "доказів у нас немає".

Що кажуть Росія й Талібан?

Росія й Талібан відкидають звинувачення американців у співпраці. Вони (окремо одне від одного) заперечили слова генерала Ніколсона в розмові з ВВС, наполягаючи, що той, знову ж таки, не має доказів.

Російське посольство у Кабулі та Міністерство закордонних справ Росії схарактеризували заяви американців як "безґрунтовні" та "порожні плітки".

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що Росія надає зброю Талібану

Речник талібів заявив, що Талібан "не отримував військової допомоги від жодної країни".

Москва неодноразово звинувачувала США та НАТО у спробах перекласти на Росію свої власні "невдачі", зокрема, у погіршенні безпеки в Афганістані.

Російські посадовці та політики навіть натякали, що США і НАТО підтримують "Ісламську державу" в Афганістані - закид, який США обурено відкидає, а більшість спостерігачів вважають немислимим.

Чи визнають Росія і Талібан, що контактують одне з одним?

Росія не визнає, що допомагає бойовикам матеріально, але не заперечує "контакти" з Талібаном.

Згідно з деякими джерелами з Талібану, канал комунікації між Москвою та угрупованням був налагоджений майже десять років тому, після того як США у 2001 році позбавили Талібан влади.

Але в останні три роки зв'язки між Москвою та Талібаном значно посилились, особливо після того, як у січні 2015 року в Афганістані сформувалося угруповання "Ісламська держава - Хорасан".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Радянські солдати у лютому 1989 року під час виведення військ СРСР з Афганістану

Джерела в Талібані підтверджують, що представники угруповання кілька разів зустрічалися з російськими посадовцями у Росії та "інших країнах".

Деякі лідери Талібану сподівалися, що ці "контакти" допоможуть отримати від Росії високотехнологічну зброю, яка уможливить різкий перелом боротьби на їхню користь, - зенітні ракети й установки, з якими таліби зможуть кинути виклик американській військовій перевазі у повітрі.

Подібні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" (наприклад, "Стінгер") Сполучені Штати постачали бійцям афганського опору під час радянсько-афганської війни у 1980-ті роки.

Наразі таліби можуть про це лише мріяти, з двох основних причин: джерело такої зброї легко відстежити, а стосунки між Росією та США ще не настільки погані, щоб виправдати такі радикальні дії.

Який зиск Талібан має з Росії?

Для Талібану моральна та політична підтримка потужної сили у цьому регіоні важливіша, ніж легка зброя, яка, за словами талібів, і так широко доступна в Афганістані та продається на чорному ринку навколишніх країн.

Лідери талібів також докладають зусилля щодо розбудови відносин з Китаєм та Іраном.

Копирайт изображения Reuters Image caption Чоловіки, затримані афганськими силовиками за звинуваченням у належності до Талібану

Це зміцнює бойовий дух і ще більше переконує талібів у "легітимності" їхньої боротьби за витіснення з Афганістану США та американських союзників.

Те, що Росію та Іран звинувачують у підтримці Талібану, спростовує ідею про цілковиту залежність бойовиків угруповання від Пакистану.

Вороги чи "закляті друзі"?

Пом'якшення стосунків з афганським Талібаном - драматичний і дещо неочікуваний хід для Росії.

Майже всі засновники Талібану - колишні моджахеди, які у 1980-х роках боролися проти радянської окупації Афганістану. Під час багатостороннього конфлікту, який продовжився після виведення радянських військ з цієї країни, Росія надавала фінансову та військову підтримку супротивникам Талібану.

Та після терактів 11 вересня 2001 року й наступного вторгнення в Афганістан військ США таліби явно побачили потенціал у стосунках з Росією.

Росія більше не вбачає у Талібані нагальну загрозу для безпеки. Натомість московські політики визнають його як реалію, яку не можна ігнорувати.

У березні 2017 року Замір Кабулов, спецпредставник президента Путіна з питань Афганістану, навіть назвав виправданою вимогу Талібану щодо виведення з країни усіх іноземних військ і негативно висловився про багатолітню присутність тут сил США і НАТО.

Який зиск має Росія?

Росія має три основні причини контактувати з талібами.

По-перше, як кажуть російські посадовці, вони дбають про безпеку російських громадян і політиків у Афганістані, особливо у районах, над якими повстанці Талібану зміцнили контроль в останні роки.

Принаймні два росіянина побували в полоні у талібів, у двох окремих випадках у 2013 і 2016 роках, коли їхні гелікоптери розбилися на території, підконтрольній Талібану. Обох звільнили після тривалих перемовин.

По-друге, поява в Афганістані "Ісламської держави" викликала у Москви страхи, що та може поширити діяльність на країни Центральної Азії, а за ними й на Росію.

Копирайт изображения EPA Image caption Талібан досі використовує атаки смертників. Ця, наприклад, була спрямована проти працівників транснаціональної охоронної фірми G4S у Кабулі

Афганський Талібан бореться з "ІД" в Афганістані й неодноразово запевняв сусідні країни, що їхня збройна боротьба, на відміну від "ІД", обмежується афганською територією.

У грудні 2015 року спецпредставник Росії з питань Афганістану Замір Кабулов заявив, що в боротьбі проти "ІД" "інтереси Талібану об'єктивно збігаються з нашими".

Росіяни також натякали на ймовірність свого вторгнення в Афганістан "за сирійським сценарієм", якщо "ІД" набере сили та складе серйозну загрозу стабільності країн Центральної Азії. Ясна річ, що в такому разі Росія захоче "прикрити свій тил".

Утім, на думку американців, Росія лише прикривається благородним мотивом захисту від "ІД", щоб виправдати свої сумнівні інтереси в Афганістані та наростити свій військовий вплив у Центральній Азії.

По-третє, російські посадовці наголошують, що афганському конфлікту потрібне політичне, а не військове рішення. Їм дедалі більше не подобається - і видається підозрілою - поведінка США, яким за 16 років конфлікту так і не вдалося стабілізувати Афганістан.

За заявами Москви, зв'язки з Талібаном налагоджуються для того, щоб заохотити його до мирних переговорів.

Які наслідки афганського конфлікту?

Зміцніла за правління Путіна Росія прагне впливу в Афганістані - і робить різні ходи, щоб забезпечити Москві місце на будь-яких важливих перемовинах, де вирішуватиметься доля цієї країни.

Усе це відбувається у час, коли відносини Росії та США на спаді, а геополітична ситуація у світі швидко змінюється.

Москва дедалі впевненіше заявляє про свою позицію, створюючи ще одну точку напруги в стосунках зі США, як і в питаннях України та Сирії.

Налагоджуючи контакти з Талібаном, Москва, схоже, зумисне тисне на США та НАТО і навіть намагається підірвати їхні зусилля.

Окрім того, поки розкол між Вашингтоном та Ісламабадом ширшає, Росія також розвиває дипломатичні та військові стосунки з Пакистаном - і це після десятиліть ворожості.

Новий виток російської активності в Афганістані значною мірою спрямований на те, щоб роздратувати американців.

Звинувачення, якими регулярно обмінюються колишні учасники Холодної війни, - частина давньої та заплутаної гри. Суперництво Росії та США додатково ускладнює конфлікт в Афганістані, де постає ще більше потужних гравців.

Відроджується страх перед "новою Великою грою", в якій Афганістан знову стане ареною зіткнення різноманітних регіональних та світових сил.

І навряд чи цей вузол, який зав'язувався десятиліттями, вийде швидко розв'язати.

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