Британія: Росія намагається зірвати роботу Організації із заборони хімзброї

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії назвали російську пропозицією про "спільне розслідування" отруєння Скрипаля "тактикою відволікання уваги"

Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намаганні зірвати роботу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка залучена до розслідування отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Представник британського МЗС, коментуючи скликане Росією засідання ОЗХЗ в Гаазі, відкинув пропозицію Москви "спільно розслідувати" злочин.

"Росія скликала це засідання, щоб підірвати роботу ОЗХЗ, яка в повній відповідності з Конвенцією про заборону хімічної зброї надає Британії технічну допомогу шляхом незалежного аналізу зразків речовини, взятих з місця атаки в Солсбері", - наголосив він.

Британські представники в ОЗХЗ назвали російську пропозицію про "спільне розслідування" протиприродною.

"Російська пропозиція про спільне російсько-британське розслідування інциденту в Солсбері є протиприродною. Це тактика відволікання уваги, і буде ще більше дезінформації з метою уникнути питань, на які має відповісти російська влада", - йдеться в заяві британського представництва при ОЗХЗ, опублікованій в Twitter.

На засіданні ОЗХО в Гаазі в.о. представника Британії в цій організації Джон Фогго звернув увагу на повідомлення російського посольства в Лондоні у Twitter.

У ньому говорилося, що Росія визнає підсумки розслідування, тільки якщо в ньому будуть брати участь російські експерти.

За словами пана Фогго, Британія після інциденту в Солсбері діяла відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, зокрема, зразки отруйної речовини аналізують незалежні експерти.

Вимога Росії про участь російських експертів є порушенням положень конвенції про незалежне розслідування, наголосив Фогго.

Посольство Росії в Нідерландах повідомило, що пропозицію про включення російських експертів в розслідування отруєння Скрипаля підтримали 14 країн.

До виконавчої ради ОЗХЗ входять представники 41 країни.

Сергій Скрипаль та його донька Юлія були отруєні 4 березня і зараз перебувають у лікарні. Британія стверджує, що їх отруїли бойовою отруйною речовиною типу "Новачок", і за цим замахом стоять російські спецслужби.

Росія всі звинувачення відкидає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав замах на Скрипаля провокацією спецслужб Британії та США

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав отруєння Сергія Скрипаля та його доньки "гротескною провокацією, грубо сфабрикованою спецслужбами Великої Британії та США".

Раніше керівник британської хімічної лабораторії Портон-Даун підтвердив, що проти російського екс-розвідника застосували саме "Новачок", проте відмовився назвати країну походження отрути.

У Москві заяву керівника лабораторії сприйняли як визнання того, що Британії не вдалося встановити, що використану проти Сергія Скрипаля отруту виробили саме в Росії.