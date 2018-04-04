Принц Філіп одужує після операції з ендопротезування

Копирайт изображения WPA Pool/Getty Images Image caption Принц Філіп відійшов від виконання своїх монарших обов'язків у серпні 2017 року

Чоловік королеви Великої Британії, герцог Единбурзький принц Філіп почуває себе добре та "знаходиться у гарному гуморі" після успішної операції з ендопротезування кульшового суглоба. Про це повідомив Букінгемський палац.

Раніше 96-річного принца Філіпа прооперували у лікарні короля Едварда VII в Лондоні.

Очікується, що він залишиться в лікарні протягом декількох днів.

Принц Філіп відійшов від виконання своїх монарших обов'язків у серпні 2017 року.

Королева Єлизавета ІІ підтримала це рішення чоловіка.

Принц Філіп є покровителем, президентом та членом понад 780 організацій.

У Букінгемському палаці кажуть, що він вже не братиме активної участі в державних заходах.

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У минулому принц Філіп активно займався спортом.

Як повідомляє королівський кореспондент ВВС Джонні Дімонд, у 60-х роках чоловік королеви був одним з чотирьох провідних гравців у поло в Британії.

Він любить керувати кінними екіпажами.

Весь час принц Філіп заохочував інших людей займатися спортом та вести активний спосіб життя.

З 1947 по 2013 рік він був президентом благодійної організації "Національна асоціація спортивних споруд", яка займається благоустроєм парків та місць для спорту та ігор у Великій Британії.

У 1956 році принц Філіп запровадив для молодих британців Нагороду Герцога Единбурзького. Вона присуджується за участь у волонтерських проектах, за досягнення у спорті, танцях, проведення туристичних експедицій.

В останні роки герцог Едінбурзький почав відходити від активної діяльності. Проте на початку березня його знову бачили за керуванням каретою у Віндзорі.