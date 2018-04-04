Копирайт изображения Getty Images Image caption Генеалогічний сайт Ancestry.com повідомляє, що аналіз ДНК іноді допомагає зробити "приголомшливі відкриття"

У США жінка судиться з колишнім лікарем своїх батьків. За її словами, чоловік таємно використав свою сперму, аби допомогти її матері зачати дитину.

Раніше 36-річна Келлі Роулетт надіслала зразок свого ДНК на генеалогічний сайт Ancestry.com і здивувалася, коли виявилося, що результати аналізу її ДНК не співпадають з результатами батька.

Біологічним батьком пані Роулетт виявився лікар з репродуктивного здоров'я, який консультував її батьків багато років тому.

У судовому позові пані Роулетт звинуватила акушера-гінеколога Джеральда Мортимера, який вже пішов на пенсію, в шахрайстві, медичній недбалості, образі дією, завданні морального збитку та порушенні умов контракту.

Жінка зазначила, що раніше вона не знала, що в її нині розлучених батьків були проблеми з зачаттям дитини.

На початку 1980-х років батьки Келлі Роулетт - Саллі Ешбі та Говард Фаулер - жили в містечку Айдахо-Фоллс.

Через низький рівень сперматозоїдів в батька та стан матки у матері, вони вирішили пройти медичну процедуру, в якій її мати мали штучно запліднити сперматозоїдами і від чоловіка, і від донора.

Пара повідомила лікарю, що бажає, аби донором був студент університету, шатен зростом вище 180 см, з блакитними очима.

Проте, як зазначається в матеріалах суду, пан Мортимер запліднив мати пані Роулетт власною спермою.

Батьки жінки кажуть, що якби вони знали, що лікар збирається використати власну сперму, вони б не погодилися на процедуру.

Згідно з документами суду, пан Мортимер приймав пологи в пані Ешбі, піклувався про її маленьку дитину і "плакав", коли родина поїхала до штату Вашингтон.

"Доктор Мортимер знав, що Келлі Роулетт була його біологічною донькою, але не розповів про це пані Ешбі або пану Фаулеру. [Він] свідомо приховував використання його власного генетичного матеріалу в процедурі", - говориться у позові.

Представниця генеалогічного сайту Ancestry.com повідомила The Washington Post, що аналіз ДНК "допомагає людям робити нові та приголомшливі відкриття про їхню сімейну історію та походження".

"Ми прагнемо надавати найточніші результати, однак разом з цим люди можуть дізнатись про несподівані зв'язки", - повідомила вона.

І це вже не перший такий випадок у США. Минулого року лікар з репродуктивного здоров'я в штаті Індіана визнав себе винним у штучному заплідненні пацієнток власною спермою.

Аналізи на батьківство показали, що він, ймовірно, є біологічним батьком щонайменше двох дітей своїх пацієнток.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!