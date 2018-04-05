СБУ: замах на Мосійчука організували спецслужби Росії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Мосійчук одразу після вибуху заявив, що замовники - у Росії

Служба безпеки Україна заявила, що розкрила вибух біля телеканалу "Еспресо". Тоді загинули двоє людей, а Ігор Мосійчук отримав поранення.

Вибух 24 жовтня 2017 року був замахом на вбивство народного депутата Ігоря Мосійчука на замовлення спецслужб Російської Федерації, твердять у СБУ.

"Оперативник ГУ Генштабу Збройних сил РФ в'їхав в Україну за підробленими документами для безпосередньої координації дій виконавців", - повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Спецслужби Росії нібито завербували виконавців вибуху, коли ті перебували у Криму та Росії.

СБУ стверджує, що слідчі встановили трьох безпосередніх виконавців замаху, двоє з яких втекли до Росії, а одного вдалось затримати.

Саме затриманий нібито у себе у гаражі встановлював вибухівку на мопед, який використали для замаху.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мопед, в який заклали вибухівку

Під час обшуку у цьому гаражі правоохоронці знайшли зброю та вибухівку.

24 жовтня 2017 року біля телеканалу "Еспресо" пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще кілька отримали важкі поранення, в тому числі й член парламенту Ігор Мосійчук та відомий політолог Віталій Бала. Вибух здійснили за допомогою припаркованого мопеда, на який закріпили вибухівку.

Це не перший такий інцидент та гучне вбивство в Україні, в організації якого українська влада звинувачує Росію.

Офіційна Москва раніше категорично заперечувала причетність до подібних атак.