Персонал Google: зупиніть співпрацю з військовим проектом
Понад три тисячі працівників Google підписали відкритий лист до керівництва корпорації, в якому вимагають відмовитися від участі в програмі Пентагону з розробки штучного інтелекту для бойових безпілотників.
Мова йде про програму Project Maven, яка передбачає розробку алгоритмів аналізу зображень, отриманих з дронів, для підвищення точності їхніх ударів.
Про що лист?
В листі працівники вказали, що участь Google в такому проекті може негативно відбитися на репутації компанії.
"Ми вважаємо, що Google не варто займатися бізнесом, пов'язаним з війною. Тому ми просимо компанію закрити Project Maven", - йдеться в колективному листі на адресу керівника корпорації Сундару Пічаї.
Крім того, вони вимагають врегулювати дільність корпорації таким чином, щоб компанія та її підрядники не могли брати участь в проектах зі створення бойових технологій в майбутньому.
У відповідь на ці застереження керівник напрямку хмарних сервісів Google Діана Грін запевнила, що технологію, яку розробляють, не будуть застосовувати в озброєннях чи використовувати для керування дронами.
Однак працівники, які підписали листа, вважають, що інтернет-гігант підриває довіру користувачів та нехтує своє "моральною та етичною відповідальністю".
"Неприйнятним є створення цієї технології для того, аби допомагати уряду США спостерігати за бойовими цілями. Це може привести до загибелі людей", - підкреслюють працівники.
Цілі програми
Про те, що Google дозволяє Пентагону використовувати деякі зі своїх технологій розпізнавання зображень в рамках військового проекту, першим повідомив у березні сайт Gizmodo.
Пізніше сама корпорація це підтвердила.
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"Maven є дуже відомим проектом міністерства оборони, Google працює над однією з його частин, яка передбачена для ненасильницьких цілей і використовує програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів, яке доступне будь-якому користувачу Google Cloud", - повідомив ВВС представник компанії.
За його словами, технологію створили на основі відкритих даних та використовують для розпізнавання зображень. Вона важлива для рятування людських життів, а також для позбавлення людей "необхідності виконувати дуже одноманітну роботу".
"Будь-яке використання технологій у військових цілях, звичайно, викликає обґрунтовані побоювання. Ми активно беремо участь у різносторонньому обговоренні цієї важливої теми всередині компанії, а також з експертами, оскільки ми продовжуємо працювати над політикою розробки та використання наших технологій штучного інтелекту", - запевнили в Google.
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