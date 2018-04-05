Персонал Google: зупиніть співпрацю з військовим проектом

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Понад три тисячі працівників Google підписали відкритий лист до керівництва корпорації, в якому вимагають відмовитися від участі в програмі Пентагону з розробки штучного інтелекту для бойових безпілотників.

Мова йде про програму Project Maven, яка передбачає розробку алгоритмів аналізу зображень, отриманих з дронів, для підвищення точності їхніх ударів.

Про що лист?

В листі працівники вказали, що участь Google в такому проекті може негативно відбитися на репутації компанії.

"Ми вважаємо, що Google не варто займатися бізнесом, пов'язаним з війною. Тому ми просимо компанію закрити Project Maven", - йдеться в колективному листі на адресу керівника корпорації Сундару Пічаї.

Крім того, вони вимагають врегулювати дільність корпорації таким чином, щоб компанія та її підрядники не могли брати участь в проектах зі створення бойових технологій в майбутньому.

У відповідь на ці застереження керівник напрямку хмарних сервісів Google Діана Грін запевнила, що технологію, яку розробляють, не будуть застосовувати в озброєннях чи використовувати для керування дронами.

Однак працівники, які підписали листа, вважають, що інтернет-гігант підриває довіру користувачів та нехтує своє "моральною та етичною відповідальністю".

"Неприйнятним є створення цієї технології для того, аби допомагати уряду США спостерігати за бойовими цілями. Це може привести до загибелі людей", - підкреслюють працівники.

Цілі програми

Про те, що Google дозволяє Пентагону використовувати деякі зі своїх технологій розпізнавання зображень в рамках військового проекту, першим повідомив у березні сайт Gizmodo.

Пізніше сама корпорація це підтвердила.

"Maven є дуже відомим проектом міністерства оборони, Google працює над однією з його частин, яка передбачена для ненасильницьких цілей і використовує програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів, яке доступне будь-якому користувачу Google Cloud", - повідомив ВВС представник компанії.

За його словами, технологію створили на основі відкритих даних та використовують для розпізнавання зображень. Вона важлива для рятування людських життів, а також для позбавлення людей "необхідності виконувати дуже одноманітну роботу".

"Будь-яке використання технологій у військових цілях, звичайно, викликає обґрунтовані побоювання. Ми активно беремо участь у різносторонньому обговоренні цієї важливої теми всередині компанії, а також з експертами, оскільки ми продовжуємо працювати над політикою розробки та використання наших технологій штучного інтелекту", - запевнили в Google.

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