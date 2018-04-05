Поліція Лондона опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль

Копирайт изображения Yulia Skripal/Facebook Image caption Раніше вже було відомо, що Юлія Скрипаль прийшла до тями після отруєння

Поліція Лондона у четвер опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль - отруєної дочки російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

У своїй заяві вона подякувала людям, які знайшли її разом з батьком у Солсбері і надали допомогу, а також персоналу лікарні, де вона перебуває. Жодних подробиць ані про свій стан, ані про стан батька вона не розкрила.

"Я прийшла до тями тиждень тому й рада повідомити, що з кожним днем ​​почуваюся краще. Я вдячна за інтерес до моєї долі та за численні слова підтримки, які я отримала", - йдеться в її заяві.

Поширення заяв людей, що мають статус потерпілих у кримінальних справах, - звичайна практика британської поліції.

"Впевнена, ви розумієте, що те, що трапилося, у певному сенсі збиває з пантелику, і сподіваюся, ви з повагою поставитеся до мого бажання захистити моє приватне життя і життя моєї сім'ї від надмірної уваги", - йдеться в заяві Юлії Скрипаль.

Телефонна розмова

Раніше у четвер російський телеканал опублікував аудіозапис телефонної розмови, яка, як стверджують телевізійники, відбулася між Юлією Скрипаль та її двоюрідною сестрою Вікторією Скрипаль, що перебуває у Росії.

На записі, що був опублікований в ефірі російського державного телеканалу "Росія 1", голос, що ймовірно належить Юлії Скрипаль, розповідає, що стан її здоров'я покращився і вона сподівається скоро виписатися з лікарні. У ВВС немає можливості перевірити автентичність запису.

"Зараз все добре, а далі буде видно, - продовжує вона. - Все можна вирішити, всі поправляються, всі живі".

З аудіозапису випливає, що і стан Сергія Скрипаля покращується: "У всіх здоров'я нормальне, ні у кого непоправних речей немає", - каже співрозмовниця Вікторії Скрипаль.

Раніше британська влада повідомляла, що Юлія Скрипаль прийшла до тями і почала говорити, але стан її батька оцінювали як критичний.

Сергій і Юлія Скрипаль були отруєні в британському місті Солсбері 4 березня. Британська влада вважає, що проти них могли застосувати нервово-паралітичну речовину класу "Новачок", а за нападом з високою ймовірністю стоїть Росія, яка виробляла отруту.

Москва відкидає всі звинувачення.

У кінці березня в інтерв'ю ВВС Вікторія Скрипаль розповіла, що вона хоче поїхати до Великої Британії, щоб відвідати своїх отруєних родичів. Для цього вона на початку цього тижня подала документи на британську візу.

Однак на аудіозаписі розмови чутно, як співрозмовниця просить Вікторію не приїжджати, тому що "тут зараз ситуація така".

"Краще потім розберемося. Все добре, а там вже буде видно", - говорить вона.

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