В Ірані замалювали соски вовчиці на лого римського клубу
Уважні телеглядачі звернули увагу на те, що іранський державний телеканал відцензурував логотип італійського футбольного клубу "Рома" під час трансляції Ліги чемпіонів.
Поки "Барселона" впевнено перемагала "Рому" у чвертьфіналі головного єврокубка, аудиторія третього національного каналу Ірану з подивом дивилася на емблему італійської команди, де груди вовчиці виявилися акуратно розмиті.
На логотипі "Роми" зображені символи Рима: Капітолійська вовчиця, що вигодовує двох немовлят Ромула і Рема - легендарних братів-засновників столиці Римської імперії, а нині Італії.
"Людей могли збуджувати вовчі груди"?!
Державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської Республіки Іран" зображення здалося занадто відвертим, через що емблема з'явилася в ефірі у відредагованому вигляді.
Користувачі соціальних мереж кепкували і жартували через цензуру.
"Три тисячі років Рем і Ромул були позбавлені материнського молока, а тепер державний телеканал Ірану позбавив їх молока вовчиці", - написав у своєму телеграм-каналі спортивний журналіст з Данії Мехті Ростумпур.
"Невже людей могли збуджувати вовчі груди?!" - обурився один з користувачів Twitter, а інший пожартував над надмірною завбачиливістю телеканалу: "Мабуть вирішили, що ми тут же займемося рукоблудством".
Ще одного користувача соцмереж вчинок цензорів зовсім не здивував: "Вони вже чіпляються до дрібниць".
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