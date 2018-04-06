"Космічні черв’яки" допоможуть боротися з хворобами м’язів
Вчені планують запустити у космос тисячі новонароджених черв'яків, щоб вивчати хворобу слабкості м'язів у літніх людей.
Дослідники з Ексетерського університету, що в англійському графстві Девон, пояснюють - структура м'язів у черв'яків нематодів (круглих черв'яків) схожа на людську, через що їх і обрали для експериментів у космосі.
Вчені сподіваються, що це допоможе у боротьбі з дистрофією м'язів та проблемами, які викликає діабет.
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Черв’яки у невагомості
Через невагомість космонавти втрачають близько 40% маси своїх м'язів після 180 днів перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).
У дослідженнях використовуватимуть вид нематодів, що має наукову назву Caenorhabditis elegans - "Вільноживучі нематоди".
Вони підходять для експериментів щодо довготривалих змін людської фізіології, адже так само страждають від втрати маси м'язів, як і люди за схожих умов.
Колін Дін, дослідниця з Ексетерського університету пояснює: "Після повернення на землю космонавти не можуть нормально рухатися й мають проходити серйозні програми реабілітації".
"Через схожість на людські м'язи ми посилаємо у космос черв'яків й спостерігаємо за змінами у них та впливом космічного польоту на їхні м'язи", - додає вчена.
Годуватимуть, а потім заморозять
29 листопада ракета з черв'яками буде запущена з Космодрому імені Кеннеді у Флориді, й пролетить 400 км до МКС.
Маленьких черв'яків помістять у невеличкі мішечки з рідкими поживними речовинами - щоб вони протягом тижня на орбіті жили й розмножувалися. У цього виду можлива поява незвичних личинок внаслідок негативного впливу зовнішнього середовища.
Далі їх заморозять при температурі - 80 C та повернуть на Землю для аналізів.
Нематоди - часті "гості" на космічних станціях, де їх вже протягом багатьох років вивчають науковці. Вони навіть змогли пережити катастрофу шатлу "Колумбія" у 2003 році.
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