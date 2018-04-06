73-річний водій протаранив стіну на Porsche

Копирайт изображения PC Turner/Essex Police Image caption "А я гадав, що це я погано паркуюся", - прокоментували фото у Twitter

73-річний чоловік пролетів на своєму Porsche скрізь стіну та огорожу, а потім "приземлився" у підземному переході.

Ніхто не постраждав.

На місце інциденту одразу прибула поліція графства Ессекс.

Як повідомив сержант Колі Шід, водію запропонують пройти "курси покращення водіння", а також про інцидент поінформують Агентство ліцензування водіїв та транспортних засобів.

Фото у Twitter зібрало багато коментарів, наприклад: "А я думав, що це я погано паркуюся".

Інший користувач написав: "Ущипніть мене, чому 73-річний керує таким автомобілем".

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