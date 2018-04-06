73-річний водій протаранив стіну на Porsche
73-річний чоловік пролетів на своєму Porsche скрізь стіну та огорожу, а потім "приземлився" у підземному переході.
Ніхто не постраждав.
На місце інциденту одразу прибула поліція графства Ессекс.
Як повідомив сержант Колі Шід, водію запропонують пройти "курси покращення водіння", а також про інцидент поінформують Агентство ліцензування водіїв та транспортних засобів.
Фото у Twitter зібрало багато коментарів, наприклад: "А я думав, що це я погано паркуюся".
Інший користувач написав: "Ущипніть мене, чому 73-річний керує таким автомобілем".
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