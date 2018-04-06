Екс-президент Південної Кореї отримала 24 роки ув’язнення

Копирайт изображения AFP Image caption Справу пані Парк передали до суду в травні 2017 року

Колишню президентку Південної Кореї Пак Кин Хе визнали винною у перевищенні посадових повноважень і засудили до 24 років в'язниці.

Через суспільний резонанс оголошення вироку вперше вирішили транслювати в прямому ефірі національного телебачення.

Загалом звинувачення в корупції екс-президенту пред'явили по 18 епізодах.

Спочатку повідомлялося, що Пак Кин Хе може загрожувати до 30 років ув'язнення і штраф на суму понад 100 млн доларів.

У березні 2017 року Пак Кин Хе була відсторонена від посади після імпічменту, оголошеного Конституційним судом. При цьому вона втратила президентську недоторканність та імунітет від кримінального переслідування.

Сама вона звинувачення на свою адресу заперечує.

Копирайт изображения AFP Image caption Біля будівлі суду в Сеулі прихильники колишнього президента провели мітинг, вимагаючи відпустити її з-під варти

Причиною імпічменту та подальшого судового переслідування стала причетність президента до корупційного скандалу, пов'язаного з її близькою подругою Чхве Сун Сіль, яка не займала офіційних посад, але використовувала свою дружбу з президентом для вимагання грошей у компаній в обмін на політичне заступництво.

Чхве Сун Сіль в лютому 2018 року визнали винною і засудили до 20 років в'язниці та штрафу 16,6 млн доларів.

Сама екс-президент не була присутня в залі суду під час оголошення вироку. Вона бойкотувала і самі слухання, звинувачуючи суд в упередженості.

Прихильники Пак Кин Хе влаштували мітинг біля будівлі суду в Сеулі, вимагаючи відпустити її з-під варти.