Стан Сергія Скрипаля суттєво поліпшився

Копирайт изображения AFP Image caption Стан Сергія Скрипаля поліпшився

Британські лікарі повідомили, що російський екс-розвідник Сергій Скрипаль вже не перебуває у критичному стані.

У лікарні в місті Солсбері зазначили, що стан пана Скрипаля "швидко поліпшується".

66-річний чоловік та його 33-річна донька Юлія перебувають в цій лікарні вже понад місяць після отруєння 4 березня.

Їх отруїли отруйною речовиною типу "Новачок".

Після інформації про поліпшення стану пана Скрипаля посольство Росії у Лондоні написало у Twitter: "Добрі новини!"

4 квітня поліція опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль.

У своїй заяві вона подякувала людям, які знайшли її разом з батьком у Солсбері і надали допомогу, а також персоналу лікарні, де вона перебуває. Жодних подробиць ані про свій стан, ані про стан батька вона не розкрила.

"Я прийшла до тями тиждень тому й рада повідомити, що з кожним днем ​​почуваюся краще. Я вдячна за інтерес до моєї долі та за численні слова підтримки, які я отримала", - йдеться в її заяві.

Копирайт изображения YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Донька російського екс-розвідника прийшла до тями тиждень тому

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого Росія ув'язнила за шпигунство для британської розвідки, був звільнений в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.

Під час зустрічі у Солсбері 4 березня Сергію Скрипалю та його доньці стало погано. Їх виявили без тями на лавці у міському парку.

Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом.

Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".

За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.

Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію.