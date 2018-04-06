Херсонський суд заарештував капітана російського судна "Норд"

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Суд у Херсоні заарештував до 31 травня капітана кримського риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенка з можливістю внесення застави. Його звинувачують у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом.

"Варта із заставою. Адвокати внесуть", - сказала "Інтерфаксу" представник компанії-власника сейнера - керченського рибоколгоспу імені Першого травня - Анна Шевельова. Адвокат капітана Дмитро Щербина заявив, що заставу вже внесли.

"Крим.Реалії" із залу засідань повідомило, що сума застави - 35 240 гривень.

Представник генерального консульства РФ в Одесі повідомив "ТАСС", що захист капітана оскаржуватиме рішення про арешт.

"Ми [дипломати - прим. "ТАСС"] обговорили з адвокатами ситуацію щодо рішення суду. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію", - зазначив він.

Сейнер зареєстрований в анексованому Росією Криму. "Члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України", - говорилося в повідомленні української Держприкордонслужби. Екіпажу загрожує штраф і адміністративний арешт, їхню справу зараз розглядає Приморський районний суд Маріуполя.

Капітанові Горбенку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У всього екіпажу - російські паспорти, які видали в Керчі. Судно заарештував суд. Морякам заборонили залишати його.

Сейнер під російським прапором, де перебував капітан і 10 членів екіпажу, Держприкордонслужба України затримала 25 березня в Азовському морі, за 15 миль від Обитічної коси. Судно було в складі колони російських рибопромислових суден. Зараз воно перебуває у порту Бердянська в Запорізькій області.

Кримінальна справа в Росії

5 квітня у пана Горбенка завершився термін затримання.

"РІА Новини" з посиланням на його адвоката писали про те, що капітана відпустили і він вирушив на медичне обстеження, бо погано себе почував.

"У мене вже було за цей час два гіпертонічних кризи", - сказав пан Горбенко.

"Інтерфакс" з посиланням на іншого адвоката писав, що СБУ відмовилася відпускати капітана.

За словами адвоката, слідчі органи "підігнали автомобіль прикордонної служби, вивели людину, надягли на нього наручники, посадили в машину і поїхали".

Власник судна невдовзі після затримання попросив про допомогу адміністрацію президента, російське МЗС, Росриболовство і так званий кримський уряд.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

Очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що говорив із дружиною пана Горбенка. Також він додав, що сім'ям екіпажу перерахували по 100 тисяч рублів матеріальної допомоги.

У 2014 році, після анексії Росією Криму, уряд України офіційно оголосив про закриття всіх морських портів і терміналів на півострові. Перебування суден під іноземними прапорами в кримській гавані є порушенням законів України і передбачає кримінальну відповідальність.