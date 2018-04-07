Копирайт изображения Aggregate IQ Image caption Компанія, базована у Британській Колумбії заперечує зв'язки із Cambridge Analytica або ж її материнською компанією SCL

Facebook призупинив співпрацю із канадською фірмою, яка відіграла ключову роль у кампанії за вихід Британії із ЄС.

Соцмедійний велетень каже, що AggregateIQ (AIQ) могла некоректно використовувати дані підписників.

Facebook посилається на дані щодо зв'язків із Cambridge Analytica (CA), консультативною компанією, яку звинувачують у некоректному використанні персональних даних мільйонів користувачів соцмережі.

AIQ відкидає як те, що вона є частиною CA або ж її материнської компанії SCL, так і некоректне використання даних з Facebook.

Організатори кампанії за вихід Британії з ЄС (Vote Leave) заплатили AIQ 2,7 млн фунтів (3.8 млн доларів) напередодні референдуму щодо членства у ЄС у червні 2016.

Колишній волонтер, який брав участь у кампанії за "брекзит", заявив, що Vote Leave заплатили 625 тисяч фунтів іншій фірмі, аби обійти ліміти на витрати під час кампанії, тоді як основна сума дісталася АIQ. Організатори кампанії за "брекзит" заперечують будь-які порушення.

Інтернет-сторінка AIQ колись цитувала голову кампанії за вихід Домініка Каммінгса, який говорив, що не має "жодних сумнівів, що Vote Leave завдячує значною частиною свого успіху роботі AggregateIQ".

"Ми не впоралися б без них", - йшлося у цитаті, яка згодом була видалена із сайту.

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Загалом, AIQ отримала 3,5 млн фунтів від різних груп, що вели агітацію за "брекзит". У листопаді минулого року британська виборча комісія поновила розслідування витрат Vote Leave під час підготовки до референду

"У світлі останніх свідчень того, що AggregateIQ може бути афільована із SCL і могла в результаті цього некоректно отримувати дані користувачів FB, ми додали їх до списку компаній, із якими припиняємо співпрацю на час розслідування", - заявив речник Facebook.

"Наше внутрішнє розслідування триває, і ми готові до співпраці із усіма слідчими і регуляторними органами", - йдеться у заяві Facebook.

Водночас у повідомленні на сайті AIQ стверджується, що компанія є "на 100% канадською за власністю і діяльністю" і "ніколи не була і не є частиною Cambridge Analytica або SCL".

"Aggregate IQ ніколи не оперувала і не мала доступ до жодних даних або баз даних Facebook, у некоректному отриманні яких звинувачують Cambridge Analytica."

У компанії також заперечили, що колись їхнім співробітником був Кріс Вайль, який і заявив про те, що Cambridge Analytica незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів. У Facebook заявили, що витік даних може стосуватися 87 мільйонів користувачів. Натомість у CA кажуть, що отримали дані не більше, як 30 мільйонів осіб, і вже повністю видалили ці дані.