Копирайт изображения Daniel Kollenberg Image caption Поліція попередила, щоб люди трималися подалі від району, де стався напад

Вантажний фургон в'їхав у натовп пішоходів у місті Мюнстер, що на заході Німеччині. Троє людей загинули, близько 30 поранені.

Поліція твердить, що водій фургону вбив себе. Правоохоронці не шукають інших нападників. Там також поки що розцінюють інцидент як напад, а не як теракт.

Напад стався у історичному центрі міста, поблизу статуї Kiepenkerl - коробейника.

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція перекрила центр міста

Поліція закликала людей триматися подалі від цього району, допоки правоохоронці вивчають місце інциденту.

Поблизу місця нападу є ресторан, і на фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці. Водночас поліція просить утриматися від розміщення фото з місця нападу у соціальних мережах.

Копирайт изображения PAUL FEGMANN Image caption На фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці біля ресторану

У грудні 2016 вантажівка врізалася у натовп на Різдвяному базарі у Берліні. Тоді загинули 12 людей.