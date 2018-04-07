Фургон в'їхав у натовп у німецькому Мюнстері. Поліція повідомляє про трьох загиблих
Вантажний фургон в'їхав у натовп пішоходів у місті Мюнстер, що на заході Німеччині. Троє людей загинули, близько 30 поранені.
Поліція твердить, що водій фургону вбив себе. Правоохоронці не шукають інших нападників. Там також поки що розцінюють інцидент як напад, а не як теракт.
Напад стався у історичному центрі міста, поблизу статуї Kiepenkerl - коробейника.
Поліція закликала людей триматися подалі від цього району, допоки правоохоронці вивчають місце інциденту.
Поблизу місця нападу є ресторан, і на фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці. Водночас поліція просить утриматися від розміщення фото з місця нападу у соціальних мережах.
У грудні 2016 вантажівка врізалася у натовп на Різдвяному базарі у Берліні. Тоді загинули 12 людей.