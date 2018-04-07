Фургон в'їхав у натовп у німецькому Мюнстері. Поліція повідомляє про трьох загиблих
Вантажний фургон наїхав на відвідувачів ресторану, які сиділи за столиками на вулиці у пішохідній частині міста Мюнстер, що на заході Німеччині. Троє людей загинули, близько 20 поранені.
Шестеро поранених у критичному стані.
Поліція твердить, що водій фургону вбив себе. Правоохоронці не шукають інших нападників. Вони також поки що розцінюють інцидент як напад, а не як теракт. повідомляють також про підозрілий предмет, знайдений у фургоні. Проте поліція не деталізує, що це.
Напад стався у історичному центрі міста, поблизу статуї Kiepenkerl - коробейника. Там багато ресторанів та кав'ярень, а район є популярним серед туристів.
Водій фургону спрямував авто на людей, які сиділи за столиками одного з ресторанів на вулиці.
Поліція закликала людей триматися подалі від цього району, допоки правоохоронці вивчають місце інциденту.
На фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці. Водночас поліція просить утриматися від розміщення фото з місця нападу у соціальних мережах.
У грудні 2016 вантажівка врізалася у натовп на Різдвяному базарі у Берліні. Тоді загинули 12 людей.
Заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter, що український консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією, і що повідомить деталі після того, як отримає офіційну інформацію.