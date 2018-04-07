Копирайт изображения DPA Image caption Напад стався в історичному центрі міста

Вантажний фургон наїхав на відвідувачів ресторану, які сиділи за столиками на вулиці у пішохідній частині міста Мюнстер, що на заході Німеччині. Троє людей загинули, близько 20 поранені.

Шестеро поранених у критичному стані.

Поліція твердить, що водій фургону вбив себе. Правоохоронці не шукають інших нападників. Вони також поки що розцінюють інцидент як напад, а не як теракт. повідомляють також про підозрілий предмет, знайдений у фургоні. Проте поліція не деталізує, що це.

Напад стався у історичному центрі міста, поблизу статуї Kiepenkerl - коробейника. Там багато ресторанів та кав'ярень, а район є популярним серед туристів.

Водій фургону спрямував авто на людей, які сиділи за столиками одного з ресторанів на вулиці.

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція перекрила центр міста

Поліція закликала людей триматися подалі від цього району, допоки правоохоронці вивчають місце інциденту.

На фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці. Водночас поліція просить утриматися від розміщення фото з місця нападу у соціальних мережах.

Копирайт изображения PAUL FEGMANN Image caption На фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці біля ресторану

У грудні 2016 вантажівка врізалася у натовп на Різдвяному базарі у Берліні. Тоді загинули 12 людей.

Заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter, що український консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією, і що повідомить деталі після того, як отримає офіційну інформацію.