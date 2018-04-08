Російські дипломати намагалися вивезти екіпаж судна "Норд"

Копирайт изображения ДПСУ Image caption "Норд" зареєстрований у Криму та ходить під російським прапором

Дипломати з генконсульства Росії намагалися "під прикриттям свого імунітету" вивезти з України екіпаж арештованого кримського судна "Норд". Про це повідомляють прикордонники, які у підсумку не випустили моряків до РФ.

Російські дипломати планували перевезти кримчан через пропускний пункт "Гоптівка", що на межі Харківської області України та Бєлгородської області РФ у суботу ввечері.

Вони рухалися на двох мікроавтобусах з дипломатичними номерами.

"Під час прикордонного контролю особи, які їхали як пасажири, замість паспортних документів пред'явили посвідки на повернення до РФ", - повідомляють прикордонники.

Вони встановили, що ці люди є екіпажем судна "Норда" та "громадянами України".

У Держприкордонслужбі наполягають, що пред'явлені документи на дають права на перетин кордону.

На них склали адмінпротоколи та "повернули у тил України".

У Дерприкордонслужбі також кажуть, що російські дипломати намагалися перешкодити перевірці документів.

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За даними російських медіа у дипломатичних машинах був весь екіпаж "Норду", крім капітана - дев'ять осіб.

"Екіпаж буде знаходитися в Харкові. Після вихідних їх викликатимуть в суд за складеними протоколами", - розповів виданню "РИА Новости" адвокат екіпажу Володимир Войтюк.

Затримання

"Норд" - сейнер (рибальське судно) було заарештоване 25 березня в Азовському морі у складі колони російських рибопромислових суден.

Воно було під російськими прапором та зареєстроване у керченському рибоколгоспі імені Першого травня.

За даними медіа, екіпаж - десять людей - жителі Керчі, які отримали російські паспорти.

Херсонський суд арештував капітана судна Володимира Горбенка до кінця травня.

Його звинувачують у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом, за що чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За капітана вже внесли заставу розміром 35 240 грн, однак він залишається за гратами.

10 квітня СБУ очікує на допит по його справі решту екіпажу.

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Судно "Норд" також заарештоване та перебуває у порту Бердянська в Запорізькій області.

Власник судна невдовзі після затримання попросив про допомогу адміністрацію президента Росії, російське МЗС, Росриболовство і так званий кримський уряд.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

Очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що говорив із дружиною пана Горбенка. Також він додав, що сім'ям екіпажу перерахували по 100 тисяч рублів матеріальної допомоги.

3 травня МЗС Росії вручив ноту "рішучого протесту" щодо затримання "Норду" тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації.

У 2014 році, після анексії Росією Криму, уряд України офіційно оголосив про закриття всіх морських портів і терміналів на півострові. Перебування суден під іноземними прапорами в кримській гавані є порушенням законів України і передбачає кримінальну відповідальність.