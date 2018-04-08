З'явилися деталі пожежі у Trump Tower в Нью-Йорку
Один чоловік загинув, ще четверо пожежників поранені внаслідок пожежі в Трамп-Тауері в Нью-Йорку.
За повідомленнями, 67-річний чоловік, який загинув, мешкав у квартирі в цій будівлі на її 50-му поверсі, де спалахнула пожежа.
На цьому поверсі є квартири та офіси.
У президента США Дональда Трампа є помешкання та офіс у цій будівлі. Але пан Трамп, перша леді Меланія та їхній син Баррон наразі перебувають у Вашингтоні.
Причину пожежі поки не повідомили.
У Twitter президент Трамп повідомив, що вогонь загасили. Також він окремо наголосив, що будівля "добре побудована".
Невдовзі після твіту пана Трампа, комісар відділу пожежної охорони Нью-Йорка Деніел Нігро зауважив, що ситуація "досі не вважається контрольованою" через "значну кількість диму" у будівлі.
Він також зазначив, що у квартирі не було розприскувачів води, аби загасити пожежу.
Внаслідок пожежі всі під'їзди до будівлі в центрі Манхеттена перекрили. Біля 200 пожежників працювали на місці пожежі.