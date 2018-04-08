З'явилися деталі пожежі у Trump Tower в Нью-Йорку

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Один чоловік загинув, ще четверо пожежників поранені внаслідок пожежі в Трамп-Тауері в Нью-Йорку.

За повідомленнями, 67-річний чоловік, який загинув, мешкав у квартирі в цій будівлі на її 50-му поверсі, де спалахнула пожежа.

На цьому поверсі є квартири та офіси.

У президента США Дональда Трампа є помешкання та офіс у цій будівлі. Але пан Трамп, перша леді Меланія та їхній син Баррон наразі перебувають у Вашингтоні.

Причину пожежі поки не повідомили.

У Twitter президент Трамп повідомив, що вогонь загасили. Також він окремо наголосив, що будівля "добре побудована".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2018 р.

Невдовзі після твіту пана Трампа, комісар відділу пожежної охорони Нью-Йорка Деніел Нігро зауважив, що ситуація "досі не вважається контрольованою" через "значну кількість диму" у будівлі.

Він також зазначив, що у квартирі не було розприскувачів води, аби загасити пожежу.

Внаслідок пожежі всі під'їзди до будівлі в центрі Манхеттена перекрили. Біля 200 пожежників працювали на місці пожежі.