Британська преса: Скрипалів можуть переселити, а їхній дім знести

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Британські газети з посиланням на власні джерела в спецслужбах повідомляють нові подробиці отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Найдокладніше про розслідування пише Mail on Sunday, посилаючись на останній закритий брифінг британських служб безпеки. Зокрема, газета вперше повідомляє, що:

Нервово-паралітичну речовину "Новачок" застосували у формі прозорого гелю без запаху, який нанесли на ручку вхідних дверей у будинку пана Скрипаля вранці 4 березня.

"Російські агенти" спостерігали за пересуваннями Сергія Скрипаля протягом двох тижнів і вирішили вчинити напад у неділю, аби не постраждав листоноша чи ще хтось. Якби це сталося, ручку довелося б намазувати гелем ще раз, а це б збільшило ризики.

Зовсім випадково в лікарні, куди доставили Скрипалів після отруєння, були лікарі, які пройшли тренінг із допомоги постраждалим від хімічної зброї. Вони використали як антидот атропін й інші ліки, схвалені лабораторією Портон-Даун.

Газета також повідомляє про нові подробиці переміщення пана Скрипаля у день отруєння.

Раніше вважали, що вони пішли з дому о 9.15 ранку й більше туди не поверталися, - а отруйну речовину нанесли напередодні ввечері.

Однак тепер стало відомо, що Сергій і Юлія ненадовго повернулися додому біля 11.30, а з цього випливає, що дверну ручку обмазали отруйним гелем "серед білого дня", вже після того як Скрипалі вийшли з дому вранці.

Сергій Скрипаль отруївся, коли відкривав двері. Ймовірно, Юлія доторкнулася до ручки вже після нього. Цим пояснюють і різний ступінь ураження речовиною батька та доньки.

Газета цитує неназване джерело в службах безпеки, яке стверджує, що "Кремль хотів, аби його агенти покинули Британію до того, як можна було встановити, що в Солсбері був застосували "Новачок".

"Тому вони понизили його токсичність і використовували цю речовину у формі гелю, а не газу, бо, якби Скрипалі вдихнули такий газ, вони б померли дуже швидко", - продовжує цитату газета.

Російські отруйники "розбавили "Новачок", але розраховували на те, що Скрипалі помруть, і їхнє одужання стало великим розчаруванням для Москви.

"Те, що вони вижили, - конфуз для президента Путіна, який звик вважати, що його служби безпеки можуть вбити кого завгодно і де завгодно, і їх не спіймають. Зазвичай так і відбувається ", - додало джерело.

Відразу кілька видань повідомляють, що будинок пана Скрипаля вартістю 560 тисяч доларів, швидше за все, знесуть. Це легше зробити, аніж перевіряти кожен сантиметр будинку на присутність "Новачка".

Італійський ресторан Zizzi й паб The Mill, які Скрипалі відвідали за кілька годин до того, як їм стало погано, мабуть, також знесуть.

На цьому тижні влада зведе триметрові паркани навколо місць, де Скрипалі побували в день нападу і де триває розслідування. Паркани простоять щонайменше до осені.

Притулок у Британії

Та ж Mail on Sunday повідомляє, що Юлія Скрипаль, швидше за все, отримає притулок у Британії.

За словами газети, її долю обговорювали у вищих ешелонах уряду минулого тижня. Скоро її випишуть з лікарні. Влада побоюється за її безпеку, якщо вона повернеться до Росії.

Швидше за все, Скрипалі отримають нові імена і їх переселять у секретне місце, повідомляє газета, підкреслюючи, що Юлія не відповіла на прохання Росії дозволити представникам російського консульства відвідати її в лікарні.

Якщо Юлія Скрипаль залишиться у Британії, то їй доведеться розлучитися зі своїм "таємничим нареченим", 30-річним Степаном Вікеевим, який, як пише газета, переховується і не виходить на зв'язок із нею і її родичами після нападу в Солсбері. Їй також доведеться розлучитися зі своєю улюбленою собакою.

У Юлії Скрипаль є квартира в Москві й автомобіль.

ЦРУ на допомогу

Sunday Times, у свою чергу пише, що Сергію і Юлії Скрипаль запропонують змінити імена і переїхати жити до США.

Як пише газета, британська розвідслужба МІ-6 хоче запобігти повторній спробі вбивства Скрипаля і вже веде переговори з ЦРУ про їхнє можливе переселення до Америки.

Видання також наголошує, що Юлія Скрипаль відмовилася зустрічатися з російськими дипломатами, з чого британська влада зробила висновок, що вона хотіла б залишитися на Заході.

Копирайт изображения AFP Image caption Попри істотне поліпшення здоров'я Скрипалів, фахівці кажуть, що вони, швидше за все, потребуватимуть постійної медичної допомоги.

Газета цитує неназвані джерела в британських силах безпеки, згідно з якими пану Скрипалю запропонують перебратися до країни зі спільноти "П'яти очей", які обмінюються між собою розвідданими: крім Британії, до цього блоку входять США, Канада, Австралія і Нова Зеландія.

"Найочевиднішим місцем для їхнього переселення була б Америка, тому що там менше шансів, що їх уб'ють і там буде легше забезпечити їм безпеку під новими іменами", - цитує газета неназване джерело в службах безпеки, яке у курсі переговорів щодо цього питання із ЦРУ.

Тим часом, пише газета, на британський уряд і спецслужби чинять тиск, аби вони оприлюднили більше доказів того, що саме Росія стоїть за нападом на Скрипалів.

Спеціаліст з хімічної зброї Хаміш де Бреттон-Гордон, який частково знайомий із ходом розслідування, закликав уряд оприлюднити більше інформації. Сам він каже, що він на 100% впевнений, що напад організувала Росія.

Газета зазначає, що Сергій Скрипаль повернувся до тями, але його стан гірший, ніж у доньки, але влада сподівається, що вони обидва незабаром зможуть допомагати слідству.

Втім, попри істотне поліпшення здоров'я пацієнтів, фахівці кажуть, що їм, швидше за все, знадобиться постійна медична допомога.