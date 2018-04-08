Трамп: Путін, Росія та Іран відповідальні за трагедію у Східній Гуті

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Президент США Дональд Трамп звинуватив президента Росії Володимира Путіна та іранську владу у підтримці президента Сирії Башара Асада.

Пан Трамп написав у Twitter, що "президент Путін, Росія і Іран відповідальні за підтримку" президента Сирії Башара Асада.

Американський президент пообіцяв, що винні в цьому нападі заплатять високу ціну.

Як повідомляється, у Думі (передмістя Дамаска), що перебуває під контролем повстанців, 7 квітня загинули десятки людей.

Сирія і Росія відкидають звинувачення на свою адресу і заперечують те, що таку хімічну атаку провели сирійські війська.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 квітня 2018 р.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @realDonaldTrump ....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 квітня 2018 р.

Екстрене засідання Ради безпеки ООН

Дев'ять країн вимагають негайного скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН через імовірну хімічну атаку в Сирії, повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Франція першою виступила з цією ініціативою, яку підтримали США, Британія, Кувейт, Польща, Перу, Нідерланди та Кот-д'Івуар, повідомило джерело агентства.

Зустріч попередньо призначили на 19:00 у понеділок, проте її час офіційно ще не підтвердили.

Раніше Британія зажадала термінового розслідування події 7 квітня у Східній Гуті.

Папа римський Франциск заявив, що ніщо не може виправдати використання хімічної зброї.

Що ми знаємо про цю атаку?

Державний департамент США заявив, що цей інцидент вимагає негайної реакції з боку міжнародної спільноти.

Перевірити незалежним способом, що насправді сталося, і скільки було загиблих, поки неможливо.

"Союз медичних організацій", який працює із лікарнями у Східній Гуті, повідомив BBC, що лікарі підтвердили 70 смертей.

Сирійсько-американське медичне товариство, яке базується у США, повідомило, що загинули щонайменше 48 людей. У них були симптоми, які вказували на застосування хімічних отруйних речовин.

Понад 500 людей ушпиталили з такими симптомами, повідомляє організація, посилаючись на служби швидкої допомоги в Думі.

Копирайт изображения EPA Image caption У 2016 році сирійські активісти оприлюднили кадри із маленьким хлопчиком, якого врятували з зруйнованої після авіаудару будівлі в сирійському місті Алеппо.

Один з лікарів переповненої лікарні в Думі розповів кореспонденту BBC Джоелу Гантеру, що запанікував, коли побачив, що його власні діти, які ховалися у підвалі, почали задихатися від газу.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Британії, повідомив, що 11 людей загинули від задухи, додавши, що не володіє інформацією про те, чи використовували хімічну зброю.

Реакція США

Торік США завдали ракетного удару по сирійським позиціям у відповідь на газову атаку із застосуванням зарину на північному заході Сирії.

Радник Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом Томас Боссерт заявив у неділю в інтерв'ю телеканалу ABS, що США не відкидають варіанту нового ракетного удару.

"Ми вивчаємо обставини цієї атаки", - заявив радник президента, підкресливши, що фотографії з місця подій жахливі.

На одному з відео, яке поширили активісти, видно мертвих людей.

"Дума, сьоме квітня. Тут сильний запах ", - каже голос за кадром.

BBC в даний момент не може підтвердити або спростувати правдивість цієї відеозйомки.