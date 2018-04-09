У Сирії обстріляли авіабазу: Росія звинуватила Ізраїль

Копирайт изображения GOOGLE/DIGITALGLOBE Image caption Супутниковий знімок авіабази Т-4

Міністерство оборони Росії звинуватило ізраїльських військових у ракетному обстрілі сирійської авіабази Т-4 на сході провінції Хомс, повідомляють російські державні новинні агенції з посиланням на заяву міноборони.

Російське міноборони уточнило, що "серед російських радників" постраждалих немає.

В Ізраїлі поки що цю заяву не коментують.

Щонайменше 14 людей загинули під час ракетного обстрілу сирійської військової авіабази, який стався на фоні світової хвилі засудження можливої хімічної атаки на місто Дума, яке досі утримують сирійські повстанці.

Про обстріл авіабази Т-4 на сході провінції Хомс у Сирії повідомили сирійські ЗМІ. За їхніми даними, близько восьми ракет збили системи ППО Сирії. За даними російського міноборони - збили 5 ракет, а три влучили у західну частину аеропорту.

Копирайт изображения Reuters Image caption Провінція Хомс (архівне фото)

Сирійські агенції повідомили про 14 загиблих у результаті ракетного удару, в якому спочатку звинуватили США.

Проте США офіційно заперечили свою причетність до атаки.

"Наразі міністерство оборони не проводить авіаударів у Сирії", - йдеться у заяві Пентагону.

Проте там наголосили, що пильно стежать за ситуацією та підтримують дипломатичні зусилля щодо покарання винних у застосуванні хімічної зброї.

Згодом сирійські державні ЗМІ теж звинуватили в атаці Ізраїль.

"Тварина Асад"

У неділю президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Росію та Іран за те, що вони підтримують президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічній атаці на мешканців сирійського міста Дума у Східній Гуті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Медики та волонтери поширюють у соцмережах фото людей, що, як вказується, постраждали внаслідок хімічної атаки

"Президент Путін, Росія та Іран відповідальні за підтримку цієї тварини Асада", - написав він у Twitter.

Трамп пообіцяв, що винні у цьому нападі заплатять високу ціну.

7 квітня стало відомо, що у місті Дума - останньому підконтрольному повстанцям місті в Східній Гуті - могла статись хімічна атака, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 людей.

Про хімічну атаку в місті Дума повідомили відразу кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте вони наводять різні дані про кількість жертв.

Сирія та Росія заперечують звинувачення на свою адресу та відкидають твердження, що таку атаку провели сирійські війська.

Копирайт изображения AFP

Дев'ять країн вимагають негайно скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з цими подіями.

Минулого року США завдали удару по сирійських позиціях у відповідь на газову атаку із застосуванням зарину, яку скоїли на північному заході Сирії.