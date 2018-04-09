Північна Корея готова обговорити з США свою ядерну програму

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися у травні, однак Пхеньян офіційно поки що не підтвердив це

Північна Корея оголосила готовність обговорити зі Сполученими Штатами майбутнє свого ядерного арсеналу. Такі переговори можуть відбутися під час очної зустрічі лідерів двох країн, повідомляють офіційні представники США.

Повідомляється також, що процес підготовки зустрічі включає секретні прямі переговори між розвідками обох держав, які проходили у третій країні.

Очікується, що безпрецедентна зустріч лідерів КНДР і Сполучених Штатів відбудеться у травні. Це стане першою в історії зустріччю чинного президента США з очільником Північної Кореї.

КНДР уже заявляла на переговорах з Південною Кореєю про готовність обговорювати тему ядерного роззброєння, однак зараз Пхеньян вперше озвучив такі гарантії безпосередньо Вашингтону, кажуть американські посадовці.

Утім, деталі можливої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, включно з точною датою та місцем, залишаються у таємниці.

Уперше заяви про переговори на найвищому рівні з'явилися у березні цього року й стали сенсацією для багатьох.

Тим більше, що цьому передували численні образи та погрози щодо силових дій зі сторони обох лідерів, а КНДР періодично проводила військові навчання з застосуванням ракетного озброєння та ядерні випробування.

Різна інтерпертація

Копирайт изображения Reuters Image caption КНДР витратила багато ресурсів та десятки років на розвиток своєї ядерної програми

Кореспондент ВВС у Сеулі Лора Бікер відзначає, що хоча новини про майбутні переговори лідерів й вселяють оптимізм, він може виявитися передчасним через можливу неправильну інтерпретацію позиції Пхеньяна.

"Неназване офіційне джерело в американській владі розповіло, що Північна Корея хоче обговорювати денуклеаризацію. А цей термін може означати дуже різні речі для США та Північної Кореї. Сполучені Штати хочуть, що Кім Чен Ин відмовився від свого ядерного арсеналу, який КНДР створювала десятиліттям і який кгоштував дуже багато для народу країни", - пояснює Лора Бікер.

Вона додає, що натомість Пхеньян давно наполягає на тому, щоб США відвели всі свої військові сили від Корейського півострова.

"Обидві сторони можуть хотіти обговорити денуклеаризацію. Але вони можуть інтерпертувати це слову по-різному, що призведе до різночитань, коли лідери зустрінуться віч-на-віч", - додає кореспондент ВВС у Сеулі.

Сама Північна Корея поки що не підтвердила офіційно, що зустріч справді відбудеться.