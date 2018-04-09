Турки готові стати миротворцями на Донбасі - АП

Копирайт изображения Getty Images Image caption Турецька армія вважається однією з найпотужніших серед країн-членів НАТО й має реальний бойовий досвід, зокрема в Сирії

Туреччина готова доправити своїх військовослужбовців до миротворчої місії на Донбасі, якщо її там розгортатимуть. Про це повідомляє Адміністрація президента України за результатами зустрічі президентів двох країн.

"Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь", - йдеться у повідомленні.

Петро Порошенко у понеділок зустрівся в Стамбулі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та міністром закордонних справ країни Мевлютом Чавушоглу.

Окрім теми миротворців лідери країн також "обмінялися думками щодо ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема щодо звільнення з російських в'язниць українських політичних в'язнів".

Петро Порошенко і Реджеп Ердоган говорили і про співпрацю в економічній та енергетичній сфері, зокрема про тристороннє співробітництво між Україною, Туреччиною та Катаром.

Очікується, що питання миротворців на Донбасі буде одним з головних і під час зустрічі Петра Порошенка з німецьким канцлером Ангелою Меркель, яка запланована на вівторок у Берліні.

Київ наполягає на тому, щоб можлива миротворча місія була достатньо чисельною та перебувала, зокрема, на тій ділянці українсько-російського кордону, яку з 2014 року контролюють сепаратисти. Крім того, до складу миротворців не мають входити росіяни чи союзні ним сили з країн ОДКБ.

Росія ж, навпаки, виступає за те, щоб миротворча місія перебувала лише на лінії фронту між ЗСУ та силами невизнаних "ДНР" та "ЛНР", й, крім того, механізм введення миротворців узгодили з владою "республік".