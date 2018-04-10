ФБР провело в адвоката Трампа обшуки через виплату грошей порнозірці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокат Трампа Майкл Коен в середині лютого зізнався, що з власної кишені заплатив зірці порнофільмів 130 тисяч доларів в 2016 році, за кілька днів до виборів

Співробітники ФБР провели обшук в офісі адвоката Майкла Коена, який багато років працює з президентом США Дональдом Трампом.

В ході обшуку правоохоронці конфіскували документи листування Коена з Трампом і документи, що стосуються виплати грошей порнозірці Стормі Деніелс.

ФБР діяло в тому числі за ініціативою спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Обшук безпосередньо не пов'язаний з розслідуванням, однак обумовлений інформацією, яку Мюллер надав прокурорам Нью-Йорка.

Коментуючи обшук, Дональд Трамп назвав дії співробітників спецслужб ганебними, а сам обшук порівняв з полюванням на відьом.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, президент США також назвав команду спецпрокурора Роберта Мюллера "найбільш упередженою групою людей".

Порнозірка Стормі Деніелс стверджує, що в неї був інтимний зв'язок з Дональдом Трампом, який на той момент був одружений.

В середині лютого Коен зізнався, що з власної кишені заплатив зірці порнофільмів 130 тисяч доларів в 2016 році, за кілька днів до виборів.

Сам Трамп заперечує звинувачення в подружній зраді. Він також заявляв, що йому нічого не відомо про виплати Коена Стормі Деніелс.

Юрист Коена Стівен Райан заявив, що обшук провели за ордером від прокуратури США у південному окрузі Нью-Йорка, виписаним частково за ініціативою спецпрокурора Мюллера.

"Обшук закінчився вилученням захищеного законом листування між адвокатом та його клієнтом. Такі заходи з боку уряду недоречні ще й тому, що пан Коен в усьому співпрацював з усіма урядовими структурами, передав Конгресу кілька тисяч незахищених документів і дав свідчення під присягою", - додав Райан.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Роберт Мюллер міг передати інформацію щодо Коена заступнику генпрокурора США Роду Розенстайну, який потім направив відомості прокурору південного округу штату Нью-Йорк.

Відповідно до протоколу Міністерства юстиції, пан Мюллер має радитися щодо важливості доказів з прокурорами інших юрисдикцій та надавати їм дані, які виходять за рамки його власного розслідування.

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