Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від подарунків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі та Меган Маркл закликали зробити пожертвування кільком благодійним організаціям

Принц Гаррі та Меган Маркл попросили не дарувати їм весільні подарунки, а пожертвувати гроші благодійним організаціям.

Весілля принца Гаррі та пані Маркл заплановане на 19 травня.

Гості на весіллі зможуть подарувати подарунок або зробити пожертвування.

У 2011 році на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон вдалося зібрати понад 1,4 млн доларів пожертвувань.

У Кенсінгтонському палаці, де мешкають принц Гаррі та пані Маркл, повідомили, що вони дуже вдячні людям за довіру до них.

"Пара вибрала благодійні організації, які займаються цілим рядом питань, зокрема, спортом для соціального прогресу, розширенням можливостей жінок, збереженням навколишнього середовища, безпритульністю, ВІЛ та Збройними силами", - наголосив речник пари.

До переліку увійшли сім благодійних організацій з Британії та інших країн:

CHIVA ( " Асоціація дітей з ВІЛ " ) : невелика благодійна організація, яка підтримує понад тисячу молодих людей, які живуть з ВІЛ у Великій Британії та Ірландії.

: невелика благодійна організація, яка підтримує понад тисячу молодих людей, які живуть з ВІЛ у Великій Британії та Ірландії. Crisis : британська організація допомоги безпритульним, яка працює з ними рік, аби допомогти перебудувати життя.

: британська організація допомоги безпритульним, яка працює з ними рік, аби допомогти перебудувати життя. The Myna Mahila Foundation : організація, штаб-квартира якої розташована в індійському місті Мумбаї. Допомагає розширювати можливості жінок шляхом забезпечення стабільної зайнятості, навчає їх математиці, англійській мові та самообороні.

: організація, штаб-квартира якої розташована в індійському місті Мумбаї. Допомагає розширювати можливості жінок шляхом забезпечення стабільної зайнятості, навчає їх математиці, англійській мові та самообороні. Scotty's Little Soldiers : благодійна організація з підтримки дітей, які втратили батька або мати, що служили в британській армії.

: благодійна організація з підтримки дітей, які втратили батька або мати, що служили в британській армії. StreetGames : організація, яка пропагує спорт, щоб допомогти молоді та громадам вести більш здоровий образ життя.

: організація, яка пропагує спорт, щоб допомогти молоді та громадам вести більш здоровий образ життя. Surfers Against Sewage : британська організація, яка працює над збереженням флори та фауни океанів, чистоти пляжів.

: британська організація, яка працює над збереженням флори та фауни океанів, чистоти пляжів. The Wilderness Foundation UK: організація, яка популяризує серед молоді працю на відкритому повітрі та працевлаштування в сільській місцевості.

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