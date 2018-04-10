Копирайт изображения YULIA SKRIPAL/FACEBOOK

Юлію Скрипаль виписали з лікарні в Солсбері, де її лікували після отруєння нервово-паралітичною речовиною.

За інформацією джерел BBC, 33-річну жінку виписали напередодні й перевезли в безпечне місце.

27 березня Юлія Скрипаль прийшла до тями та почала говорити.

Її батько, якому 66 років, залишається в лікарні. Лікарі повідомили, що стан Сергія Скрипаля "швидко поліпшується". Він вже не перебуває у критичному стані.

Сергій та Юлія Скрипаль були в лікарні з 4 березня, після того, як їх знайшли непритомними на лавці в Солсбері.

Британія звинувачує в отруєнні Скрипалів Росію, адже саме там, за інформацією британців, синтезувався і зберігався "Новачок".

Через це щодо Росії запровадили нові міжнародні санкції кілька десятків країн, включно з Україною.

Кремль всі звинувачення відкидає і називає їх провокацією.

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