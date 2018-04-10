У Белграді відкрили бюст Гагаріну з дивними пропорціями

Копирайт изображения TWITTER/CENZURA Image caption Людина середнього зросту бачить лише частину голови Гагаріна

В Белграді відкрили пам'ятник космонавту Юрію Гагаріну. Він викликав здивування через дивні пропорції.

Бюст Гагаріна міська влада замовила минулого року - його встановили на вулиці його імені та урочисто відкрили кілька днів тому.

Але виявилося, що бюст космонавта за розмірами не підходить до постаменту, на якому його встановили. Адже знизу людина нормального зросту бачить тільки частину голови Гагаріна, який ніби дивиться через балконну огорожу.

"Єдиний спосіб роздивитися бюст - запустити себе в небо", - пише сербський сайт Noizz.

Пам'ятник встановили вночі, без жодних церемоній. Одним з перших його дивний вигляд помітив Twitter-акаунт Cenzura, який опублікував фото скульптури з підписом "О ні!".

Копирайт изображения ROBERT COBAN Image caption Користувачі соцмереж розкритикували бюст

Користувачі соцмереж висміяли пам'ятник. Хтось жартує, що бюст зробили таким маленьким, "щоб його не здуло з постаменту". Інші іронізують, що маленький бюст "ймовірно, не вкрадуть".

Деякі користувачі соцмереж припускають, що всередині постаменту захована статуя космонавта на повний зріст. Інші - що бюст - це концептуальна інсталяція сучасного мистецтва, і тіло космонавта має знайти сам глядач.

Але багато хто вважає пам'ятник неналежним для радянського пілота-космонавта, який першим облетів планету по орбіті у 1961 році.

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