У Пінчука пояснили, чому заплатили за участь Трампа в конференції

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2015 році Дональд Трамп виступив на конференції Ялтинської європейської стратегії

У Фонді Пінчука підтвердили BBC News Україна, що переказали Фонду Трампа гроші за відеовиступ майбутнього президента США на конференції Ялтинської європейської стратегії 2015 року в Києві.

Дональд Трамп виступав на тій конференції за допомогою відеозв'язку 20 хвилин.

У Фонді Пінчука пояснили, що звернулися до пана Трампа у рамках роботи щодо встановлення міцних зв'язків між Заходом і Україною.

"Пожертвування були зроблені, аби підтримати роботу Фонду і конференції Ялтинської європейської стратегії. Єдина причина, через яку Фонд Віктора Пінчука звернувся до пана Трампа, а також до інших світових лідерів, полягала у сприянні зміцненню та стабільності зв'язків між Україною і Заходом", - наголосили там.

Раніше NYT повідомила, що у Сполучених Штатах спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер почав розслідування щодо платежу на 150 тисяч доларів, який у вересні 2015 року Фонд Пінчука перерахував Фонду Трампа. Адвокат Майкл Коен, в якого ФБР напередодні провело обшук, начебто просив про таку пожертву, й вона стала найбільшою після платежів, які перераховував своїй організації сам пан Трамп.

У Фонді Пінчука також нагадали, що пан Трамп під час виступу наголосив на необхідності лідерства США у підтримці України та її територіальної цілісності.

"Пожертвування зробили… за спеціальним запитом Фонду Трампа у вересні 2015 року, коли було декілька кандидатів на республіканську номінацію на посаду президента і не було жодної впевненості, що пан Трамп буде кандидатом від республіканців у 2016 році", - додали у Пінчука.