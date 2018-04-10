Хакери зламали на YouTube кліп-рекордсмен Despacito

Копирайт изображения youtube

Хакери зламали на YouTube надзвичайно популярний відеокліп Despacito, який мав понад п'ять мільярдів переглядів.

Від хакерської атаки постраждали й більше десятка інших артистів, зокрема Shakira, Селена Гомес, Дрейк та Тейлор Свіфт.

Хакери зламали їхні кліпи, розміщені на каналі музичного сайту VEVO в YouTube.

Відео "Despacito" було видалено, але на його обкладинці можна було побачити зображення людей в масках та зі зброєю з іспанського серіалу "Паперовий будинок".

Хакери, які називають себе Prosox і Kuroi'sh, написали у дописі до відеокліпу фразу "Вільна Палестина".

Багато назв інших кліпів хакери змінили. Лише деякі з них містять змінене зображення обкладинки.

Копирайт изображения YouTube Image caption На каналі Vevo в YouTube можна побачити кліпи, які стали жертвою хакерів

В обліковому записі Twitter, який, очевидно, належить одному із хакерів, написано: "Це просто заради розваги, я просто використовую скрипт "youtube-change-title-video" й пишу "зламаний".

"Не засуджуйте мене, я люблю YouTube", - додав власник облікового запису.

Хочете отримувати найцікавіші матеріалив месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!